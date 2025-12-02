AWS y Google se alían para facilitar las conexiones privadas y de alta velocidad entre proveedores de nube

Archivo - FILED - 04 September 2023, Bavaria, Munich: AWS company logo, can be seen during press day at the IAA car and transport trade fair in Munich. Photo: Uwe Lein/dpa - Uwe Lein/dpa - Archivo

MADRID, 2 Dic. (Portaltic/EP) -

Amazon Web Services (AWS) y Google se han aliado para ofrecer un servicio conjunto de conexión 'multicloud' mediante la versión preliminar de AWS Interconnect, una nueva herramienta que proporciona conexiones privadas "sencillas, resilientes y de alta velocidad" con otros proveedores de servicios en la nube (CSP).

A medida que las empresas migran aplicaciones a la nube, Amazon ha subrayado la necesidad de estas organizaciones de adoptar estrategias 'multicloud', debido a los requisitos de interoperabilidad, poder escoger la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades y a la capacidad de crear e implementar aplicaciones en cualquier entorno "con mayor facilidad y rapidez".

Sin embargo, esta conexión entre distintos entornos en la nube es un desafío y ha obligado a las empresas a adoptar un enfoque de autogestión, configurando manualmente componentes de red complejos, lo que requiere largos plazos y coordinación con múltiples equipos.

En este sentido, de cara a facilitar interconectar cargas de trabajo entre múltiples proveedores de nube, AWS ha lanzado en vista previa su servicio AWS Interconnect - multicloud, que se basa en una nueva forma de conectar y comunicarse entre los diferentes servicios de nube y las empresas.

Es decir, como ha explicado en un comunicado, esta herramienta, que se ofrece como una especificación unificada, permite establecer rápidamente conexiones de red privadas, seguras y de alta velocidad "con ancho de banda dedicado y resiliencia integrada" entre los servicios de nube de Amazon y otros entornos de nube de otras compañías.

Como primer socio, la versión preliminar de AWS Interconnect - multicloud se ha lanzado junto a Google Cloud, con una colaboración entre ambas empresas para transformar la forma en la que los proveedores podían conectarse entre sí, aunque Amazon ha adelantado que también se podrá utilizar con los servicios de Microsoft Azure a finales del próximo año 2026.

En el caso de AWS y Google Cloud, han anunciado una solución de red multicloud diseñada conjuntamente que utiliza AWS Interconect y Cross-Cloud Interconnect de Google Cloud. Como resultado, la conexión 'multicloud' facilitará la conexión de los servicios de red de AWS, como AWS Transit Gateway, AWS Cloud WAN y Amazon VPC, a otros proveedores de servicios en la nube (CSP), en este caso Google Cloud, rápidamente, en lugar de tener que esperar semanas o meses.

Además, como ha especificado Google en un comunicado, con esta colaboración, ambos proveedores realizan una monitorización continua para detectar y resolver problemas de conexión de forma proactiva, de cara a evitarlos antes de que los clientes sufran una interrupción en sus servicios.

Es decir, esta solución podría evitar la interrupción en servicios como ocurrió recientemente con Fortnite, ChatGPT o Perplexity, entre otros, que no podían ofrecer acceso a los usuarios tras un problema en los servicios de su proveedor de nube AWS, ya que podrían cambiar a utilizar rápidamente la nube de Google Cloud como proveedor.

Por tanto, al interconectar la conexión a ambas plataformas, las empresas ya no tendrán porqué depender de una sola nube para ofrecer sus servicios, sino que podrán utilizar una u otra nube dependiendo de la situación o las necesidades.

"Nos entusiasma esta colaboración, que permite a nuestros clientes migrar sus datos y aplicaciones entre nubes con una conectividad global simplificada y una mayor eficacia operativa", ha valorado al respecto el vicepresidente y director general de Cloud Networking en Google Cloud, Rob Enns.

Con todo ello, Amazon ha detallado que la Interconexión multinube en versión preliminar está disponible en cinco regiones donde opera AWS, aunque no ha especificado en cuales, y se puede habilitar mediante la Consola de administración de AWS.

No obstante, las especificaciones de API desarrolladas para este producto están abiertas a la adopción de otros proveedores de nube, de manera que también permitan simplificar la conectividad global entre nubes.