Los desarrolladores pueden integrar agentes Copilot directamente en sus apps con Copilot SDK

MADRID, 26 Ene. (Portaltic/EP) -

GitHub ha lanzado el Copilot SDK, que permite a los desarrolladores integrar los agentes de inteligencia artificial (IA) de Copilot directamente en sus aplicaciones.

Copilot SDK permite integrar los flujos de trabajo con agentes Copilot directamente en las aplicaciones, estando disponible para Python, TypeScript, Go y .NET, como informan desde GitHub en una nota de prensa.

Este SDK expone el mismo motor que impulsa Copilot CLI, ofreciendo un entorno de ejecución de agentes de IA listo para producción, capaz de planificar, invocar herramientas y editar archivos, entre otras tareas, sin los desarrolladores tengan que construir su propia orquestación.

En concreto, con este SDK, los desarrolladores pueden definir comportamientos de agentes de IA de forma programática, conectar sus aplicaciones con Copilot CLI mediante JSON-RPC y extender funcionalidades mediante agentes, 'skills' y herramientas personalizadas.

GitHub asegura que pueden operar con seguridad al contar con el soporte Bring Your Own Key (BYOK), lo que significa que los desarrolladores pueden acceder los modelos de OpenAI, Azure y Anthropic a través de la API de clave de estos proveedores de modelos.

El Copilot SDK está disponible en un repositorio en GitHub en vista previa técnica.