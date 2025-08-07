Google convierte Gemini en un tutor personal para los estudiantes con 'Aprendizaje guiado'

MADRID, 7 Ago. (Portaltic/EP) -

Google ha actualizado Gemini para que actúe como "un compañero personal de aprendizaje", una nueva herramienta que guiará paso a paso a los usuarios para mejorar la comprensión de los temas.

El gigante tecnológico ha aprovechado la integración en Gemini de LearnLM, el conjunto de modelos y funciones desarrollados para ayudar a los usuarios en su aprendizaje para ampliar sus capacidades.

Con ello, ha introducido lo que ha llamado 'Aprendizaje guiado', una nueva función que compaña a los usuarios en su proceso de aprendizaje, como un tutor o "compañero personal de aprendizaje", que prioriza el desarrollo de las preguntas para ayudar a "desarrollar una comprensión profunda" sobre un tema.

Esto significa que cuando los usuarios plantean una duda a Gemini, con el aprendizaje guiado no reciben solo una respuesta con la solución, sino que el 'chatbot' ofrece un desarrollo del problema paso a paso, con las explicaciones necesarias.

Estas respuestas no se limitan a texto, sino que con las capacidades multimodales de Gemini pueden incluir imágenes, diagramas, vídeos y cuestionarios interactivos, como explica Google en su blog.

Según la compañía, 'Aprendizaje guiado' crea "un espacio conversacional y sin prejuicios donde todos puedan explorar temas de forma amena y a su propio ritmo, poniendo el poder de una gran experiencia de aprendizaje en sus manos".