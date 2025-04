Grok ya puede recordar conversaciones, una capacidad que no llega a la UE

MADRID, 17 Abr. (Portaltic/EP) -

xAi ha incorporado la capacidad de memoria a su 'chatbot' Grok, para que pueda recordar las conversaciones que mantiene con el usuario y usar las interacciones para ofrecer respuestas personalizadas.

ChatGPT, Claude y Gemini son 'chatbots' que pueden recordar información que el usuario ha compartido con ellos en sus conversaciones y recuperarla para ofrecer respuestas más precisas, basadas en sus intereses y preferencias.

Es lo que se conoce como 'memoria', una capacidad que ahora también está disponible en el 'chatbot' de xAi, que le permitirá ofrecer respuestas personalizadas cuando se le pidan consejos y recomendaciones, como ha informado la compañía a través de su perfil en X.

Grok now remembers your conversations. When you ask for recommendations or advice, you’ll get personalized responses. pic.twitter.com/UXhX7BjS57