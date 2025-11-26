OpenAI integra el modo avanzado de voz como experiencia unificada directamente en los chats de ChatGPT

El modo de voz avanzado integrado en los 'chats' de ChatGPT. - OPENAI

MADRID, 26 Nov. (Portaltic/EP) -

OpenAI ha integrado el modo avanzado de voz directamente dentro de los chats de ChatGPT, de manera que los usuarios podrán hablar con el 'chatbot' a través de conversaciones de voz natural y ver elementos visuales como imágenes o mapas en tiempo real, así como la transcripción de la conversación, directamente en los 'chats' de la 'app'.

El modo de voz avanzado de ChatGPT es una opción que ofrece conversaciones más naturales en tiempo real mediante interacciones de voz personales con el 'chatbot', que puede responder con distintas voces naturales. Esta función se comenzó a desplegar en septiembre del pasado año, sin embargo, estaba disponible de forma independiente a los chats de texto del 'chatbot'.

Es decir, hasta ahora, los usuarios de ChatGPT podían interactuar con el asistente mediante las habituales conversaciones en formato de 'chat' o en una experiencia separada, mediante interacción por voz natural.

En este marco, de cara a facilitar la interacción con el 'chatbot', OpenAI ha actualizado ChatGPT para integrar el modo avanzado de voz directamente en las conversaciones de 'chat', de manera que permite tanto hablar como escribir texto, ver aparecer respuestas y revisar mensajes anteriores, todo en la misma interfaz.

Para acceder al modo de voz avanzado desde el chat, bastará con presionar el icono en forma de onda de voz situado en el lateral derecho de la barra de escritura. Tras ello, los usuarios podrán comenzar a conversar mediante voz natural con ChatGPT, como lo ha compartido OpenAI en una publicación en la red social X.

Mientras se está conversando, el chat mostrará la transcripción de la conversación entre el usuario y el asistente, además de contenido visual en tiempo real, como imágenes o mapas, que el 'chatbot' mostrará como parte de sus respuestas según los temas tratados en la conversación. Igualmente, también se podrán ver los mensajes anteriores de otras conversaciones.

Con todo, OpenAI ha señalado que la implementación del modo avanzado de voz directamente dentro del 'chat' de ChatGPT ya está disponible para todos los usuarios a nivel global tanto para su 'app' en dispositivos móviles como para la versión web. Así, bastará con actualizar la 'app' para disponer del cambio.

Igualmente, para aquellos usuarios que prefieran mantener la experiencia original de modo avanzado de voz fuera del 'chat', podrán configurarla activando la opción 'Modo separado' en la configuración del 'Modo de voz' en la aplicación.