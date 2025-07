OpenAI retrasa el lanzamiento de su modelo de IA de código abierto para realizar pruebas de seguridad adicionales

MADRID, 14 Jul. (Portaltic/EP) -

OpenAI retrasa el lanzamiento de su próximo modelo de inteligencia artificial (IA) de código abierto, debido a la necesidad de realizar pruebas de seguridad adicionales y "revisar las áreas de alto riesgo".

Enmarcado en sus esfuerzos para acercar los servicios de IA, la tecnológica liderada por Sam Altman tenía previsto lanzar su nuevo modelo de código abierto durante la próxima semana, una versión ideada para ser "lo más útil posible" desarrollada en colaboración con los desarrolladores de cara a que puedan utilizarla libremente para sus proyectos, según detalló la compañía en abril de este año.

Sin embargo, OpenAI ha tenido que posponer indefinidamente el lanzamiento de este modelo de código abierto, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios a la hora de utilizarlo.

Así lo ha dado a conocer el propio Altman desde una publicación en su cuenta X (antigua Twitter), donde ha matizado que necesitan "tiempo" para realizar pruebas de seguridad adicionales con este nuevo modelo, así como "revisar las áreas de alto riesgo".

En concreto, el directivo ha señalado que, aunque confían en que la comunidad "hará grandes cosas con este modelo", al tratarse de una versión abierta disponible para cualquier usuario, es algo nuevo para la compañía y quieren "hacerlo bien".

