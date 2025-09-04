Adobe pone sus herramientas de edición de vídeo en la mano de los creadores con la 'app' Premiere para iPhone

MADRID, 4 Sep. (Portaltic/EP) -

Adobe ha anunciado la llegada de Premiere a iPhone, con lo que pone al alcance de la mano de los creadores de contenido sus populares herramientas de edición de vídeo con una aplicación que puede usarse de manera rápida e intuitiva.

El 'smartphone' se ha convertido en una herramienta de creación, que permite grabar vídeos y compartirlos en redes sociales sobre la marcha. Por eso, Adobe ha decidido llevar Premiere a estos dispositivos.

Premiere para iPhone recoge las mismas herramientas de edición para ordenador en una aplicación móvil diseñada para que sea intuitiva y pueda usarse de manera sencilla sobre la marcha, como explica en una nota de prensa.

Así, los creadores accederán a la línea de tiempo multipista, a funciones para recortar, superponer y ajustar con precisión de fotograma, a subtítulos automáticos, a capas ilimitadas de vídeo, audio y texto y a la compatibilidad con 4K HDR, entre otras opciones.

También integra Firefly, el conjunto de funciones de inteligencia artificial generativa de Adobe, y efectos de sonido generados que pueden incorporarse en los vídeos. La nueva 'app' permite iniciar el proyecto en el móvil y compartirlo en TikTok, YouTube Shorts o Instagram.

La aplicación de Premiere para iPhone estará disponible a finales de septiembre, aunque desde este jueves es posible reservarla en la App Store, donde se podrá descargar de manera gratuita. Adobe ha confirmado que está trabajando en la aplicación para Android.