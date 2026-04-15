Adobe presenta su nuevo asistente de IA Firefly, capaz de transformar palabras en proyectos creativos

Ejemplo del nuevo asistente de IA Firefly de Adobe. - ADOBE

MADRID, 15 Abr. (Portaltic/EP) -

Adobe ha presentado su nuevo asistente de inteligencia artificial (IA) Firefly que permite crear contenido en las aplicaciones de Adobe Creative Cloud simplemente a través de indicaciones con palabras en una interfaz conversacional en la aplicación Firefly, ya que ejecuta flujos de trabajo completos de varios pasos.

La compañía ha trasladado su intención de acercar todas las capacidades de sus herramientas de creación y edición de contenido a creadores de todos los niveles, automatizando y simplificando el proceso de inicio y permitiendo avanzar rápidamente "sin tener que navegar por múltiples aplicaciones ni realizar pasos manuales".

En este sentido, ha presentado su nuevo asistente de IA Firefly, que permite crear contenido multimedia con solo describir el resultado deseado a través de palabras en una interfaz conversacional.

Como ha explicado en un comunicado, este asistente es capaz de generar el contenido solicitado al orquestar y ejecutar flujos de trabajo complejos de varios pasos en las aplicaciones de Adobe Creative Cloud, incluyendo Firefly, Photoshop, Premiere, Lightroom, Express, e Illustrator, entre otros.

Para ello, mezcla IA de asistencia conversacional y generativa, y es capaz de comprender el contenido que se está creando, incluidas las imágenes, vídeos, diseños y elementos de la marca, para realizar acciones más relevantes y adaptadas al contexto.

Todo ello se lleva a cabo en una interfaz conversacional unificada dentro de la aplicación de Firefly, donde el asistente muestra los flujos de trabajo, los resultados y mantiene el contexto, el progreso y las decisiones entre sesiones. Asimismo, se ha de tener en cuenta que este contexto se puede transferir fácilmente a las aplicaciones individuales de Adobe para continuar desarrollando el proyecto.

Además, el asistente también ayuda a los usuarios con sus creaciones formulando preguntas contextuales, facilitando la toma de decisiones y ofreciendo sugerencias. No obstante, se puede intervenir en cualquier momento el proceso y guiar, refinar o ajustar los resultados.

El asistente de IA Firefly también cuenta con una biblioteca de habilidades creativas predefinidas que, diseñadas específicamente para flujos de trabajo creativos, permiten al asistente ejecutar tareas complejas de varios pasos a partir de una sola indicación. Así, los usuarios pueden personalizar estas habilidades y crear las suyas propias para que el asistente realice tareas automáticamente según su gusto, por ejemplo, a la hora de retocar retratos con ajustes preestablecidos.

A todo ello se le suma que el asistente puede aprender de las preferencias de los usuarios con el tiempo, incluyendo las opciones estéticas preferidas, ofreciendo resultados más ajustados a sus necesidades de forma automática.

Finalmente, para flujos de trabajo compartidos, los creadores pueden solicitar al asistente que organice y comparta su trabajo en Frame.io, donde las partes interesadas pueden revisarlo y proporcionar comentarios. Tras ello, el asistente recogerá los comentarios, los interpretará y aplicará automáticamente los cambios.

Se trata de "un cambio fundamental en la forma de realizar el trabajo creativo", como ha subrayado Adobe, ya que permite que los creadores simplemente guíen al asistente "ahorrando tiempo y esfuerzo" y eliminando la barrera que supone el uso técnico de estas herramientas en algunas ocasiones.

No obstante, la compañía ha matizado que el control del material creado lo sigue teniendo el usuario en cuestión, ya que aporta "el criterio y la dirección creativa", mientras que el asistente se encarga de la parte de la organización y la ejecución.

Además, ha subrayado su uso también para profesionales creativos, permitiendo que dirijan flujos de trabajo más complejos de varios pasos, "combinando velocidad con el control y la precisión necesarios para un trabajo creativo de alta calidad".

Con todo, Adobe ha compartido que también llevará esta forma de crear contenido a los principales modelos de IA de terceros, como Claude de Anthropic, permitiendo a los usuarios acceder a las herramientas de Adobe y su asistente directamente en estas aplicaciones.

NUEVAS CAPACIDADES DE EDICIÓN DE VÍDEO Y MODELOS

Además de todo ello, Adobe también ha ampliado la edición de vídeo e imagen con IA. Concretamente, ha introducido nuevas funciones en Firefly Video Editor, como sonido con calidad de estudio, ajustes de color avanzados e integración con el banco de imágenes Adobe Stock.

También ha agregado nuevas capacidades de edición de imagen de precisión, como las herramientas Precision Flow y AI Markup.

Otra de las novedades es que ha ampliado su catálogo con más de 30 modelos creativos de IA, brindando a los creadores un mayor control para escoger los modelos deseados. Así, ahora disponen de opciones como Kling 3.0 y Kling 3.0 Omni, que se unen a Nano Banana 2 y Veo 3.1 de Google, Gen-4.5 de Runway y Multilingual v2 de ElevenLabs, entre otros.