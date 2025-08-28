Así puedes inscribir tu ordenador con Windows 10 en el programa de actualizaciones de seguridad extendidas

MADRID, 28 Ago. (Portaltic/EP) -

El soporte para Windows 10 terminará en octubre, pero Microsoft permite ampliar la protección de seguridad un año más con un programa programa de actualizaciones de seguridad Extendidas (ESU, por sus siglas en inglés), cuya inscripción comienza a estar disponible para los ordenadores elegibles.

El salto a Windows 11 no es posible para todos los ordenadores con Windows 10; no todos cuentan con las especificaciones necesarias para poder usarlo, lo que deja al equipo como obsoleto, pese a que pueda seguir en uso.

Esto se debe a que con el fin del soporte el próximo 14 de octubre, los usuarios de Windows 10 dejarán de recibir actualizaciones de 'software', de seguridad y asistencia técnica.

Sin embargo, Microsoft facilita una ampliación del soporte de seguridad un año más con el ESU, que es de pago, y ofrece actualizaciones de seguridad mensuales importantes y críticas.

Esta semana, Microsoft ha iniciado el despliegue de la inscripción, que aparecerá en aquellos ordenadores que sean elegibles para acceder al ESU. Se trata de un paso necesario para poder recibir las actualizaciones de seguridad.

Cabe tener en cuenta que ESU requiere un pago por parte de los usuarios, que en el caso de los consumidores es de 30 dólares o de mil puntos de Microsoft Rewards, y la inscripción debe realizarse antes de que el ESU finalice el 13 de octubre de 2026.

Microsoft también especifica que la inscripción puede ser gratuita si el usuario si tiene sincronizada la configuración de copias de seguridad de su ordenador.

CÓMO INSCRIBIR EL ORDENADOR EN EL ESU

Cuando un ordenador con Windows 10 versión 22H2 es elegible para acceder al ESU, el usuario verá una notificación en la página de 'Windows Update', en la columna de la derecha.

Al pinchar en ella, se abre una ventana flotante que avisa del fin del soporte oficial y de la posibilidad de obtener una extensión de las actualizaciones de seguridad, para lo que hay que pulsar en el botón 'Siguiente'.

A continuación, permitirá seleccionar la modalidad de pago en la inscripción: sincronización de copia de seguridad, pago con puntos de Microsoft Rewards o compra con pago único.

Las modalidades de sincronización y puntos requieren tener una cuenta de Microsoft vinculada y activada en el dispositivo, e incluso el proceso de inscripción puede solicitar iniciar sesión en ella de nuevo. El pago único, no es necesario tener una.