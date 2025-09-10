Calidad del Sueño, Traducción en Tiempo Real y el giro de muñeca llegarán a Apple Watch antiguos con watchOS 26

MADRID, 10 Sep. (Portaltic/EP) -

La presentación de la nueva serie de relojes Apple Watch 11 ha permitido conocer otras novedades más que llegarán con watchOS 26: Calidad del Sueño, Traducción en Tiempo Real en Mensajes y un nuevo gesto, que estarán también disponibles para modelos más antiguos.

Calidad del Sueño es una nueva prestación de los relojes de Apple que buscar ayudar a los usuarios a saber qué tal duermen y cómo descansan. Para ello, recoge datos sobre la duración, la constancia en los horarios, las veces que una persona se despierta y el tiempo que ocupa cada fase del sueño.

Después de cada noche, la prestación proporciona una puntuación y una clasificación en la 'app' Sueño del Apple Watch, además de un desglose de los factores clave para que los usuarios sepan qué deben priorizar para dormir mejor.

Apple ha confirmado que Calidad del Sueño llegará con watchOS 26 y que estará disponible para los relojes de la marca a partir del modelo Apple Watch Series 6 y del Apple Watch SE 2.

Por su parte, Traducción en Tiempo Real en Mensajes traduce automáticamente los mensajes entrantes al idioma establecido por el usuario directamente en su muñeca cuando el Apple Watch está enlazado a un iPhone compatible con Apple Intelligence.

Según la compañía, estará disponible para los relojes Apple Watch Series 9 o posterior, Apple Watch SE 3 y el Apple Watch Ultra 2 o posterior para los siguientes idiomas: alemán, chino (simplificado), coreano, español (de España), francés (de Francia), inglés (de Estados Unidos y Reino Unido), italiano, japonés y portugués (de Brasil)

A estas prestaciones se suma un nuevo gesto, que con un giro de muñeca descarta notificaciones, detiene un temporizador o silencia una alarma, para no tener que usar la otra mano. Este nuevo gesto estará disponible en Apple Watch Series 9 o posterior, Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra 2 o posterior.

WatchOS 26 se lanzará oficialmente a partir del lunes 15 de septiembre y con este versión del sistema operativo, llegará a lo relojes de Apple compatibles el diseño Liquid Glass, que hace que la navegación y los controles dentro de las aplicaciones sean más expresivos, dinámicos e intuitivos, además de dotarlos de una nueva apariencia.