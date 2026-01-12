Meta pone en marcha la función que permite escuchar mejor en entornos ruidosos con sus gafas inteligentes

Imagen de la función 'Conversation Focus' para las gafas inteligentes de Meta. - META.

MADRID, 12 Ene. (Portaltic/EP) -

Meta ha puesto en marcha la nueva función 'Conversation Focus', que permitirá a los usuarios escuchar mejor en entornos ruidosos con sus gafas inteligentes.

Anunciada el pasado mes de septiembre, esta función de accesibilidad ya se encuentra disponible con el programa de acceso anticipado para los modelos de gafas inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta HSTN. Por el momento esta función está limitada a los usuarios de Estados Unidos y Canadá.

En entornos con mucho ruido, la función 'Conversation Focus' amplifica la voz de la persona con la que el usuario está hablando a través de los altavoces integrados en las gafas.

Para adaptar el nivel de volumen, el usuario podrá deslizar el dedo por su patilla derecha o hacerlo a través de los ajustes del dispositivo con el comando de voz.

No obstante, la empresa matiza que esta primera fase del despliegue está enfocada a entornos donde el nivel de ruido exterior es bajo, como una conversación en un restaurante con afluencia, no para un concierto con miles de personas, por ejemplo.

Con 'Conversation Focus', Meta trata de añadir más funciones enfocadas a la accesibilidad sin recurrir a conceptos más técnicos para facilitar su uso al usuario.