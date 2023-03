Microsoft Build 2023 se celebrará del 23 al 25 de mayo volviendo al formato presencial

MADRID, 15 Mar. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha confirmado las fechas de su conferencia anual de desarrolladores Microsoft Build, que celebrará la edición de 2023 desde el día 23 al 25 de mayo volviendo al formato presencial, aunque también podrá seguirse de 'online'.

El evento, que recogerá las novedades de 'software' de la compañía tecnológica con expertos y desarrolladores, tendrá lugar en Seattle (Estados Unidos) y compartirá actualizaciones destacadas para Windows y su conjunto de servicios.

Así lo ha anunciado la propia tecnológica a través de una publicación en Twitter desde el perfil Microsoft Developer, donde señala que se trata de una oportunidad para conectar con "expertos en productos, disruptores de la industria y socios de vanguardia para compartir ideas para construir el futuro".

