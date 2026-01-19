Microsoft soluciona un error de Windows 11 que impedía apagar el ordenador y solo permitía reiniciarlo

Archivo - Nuevo menú de Inicio de Windows 11. - MICROSOFT. - Archivo

MADRID, 19 Ene. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha solucionado un error de la actualización de seguridad de Windows 11 lanzada en enero, que provocaba un funcionamiento incorrecto del modo hibernación e, incluso, impedía apagar el ordenador, permitiendo únicamente el reinicio del dispositivo, entre otros errores.

La compañía lanzó su última actualización de seguridad el pasado martes 13 de enero, concretamente la versión 23H2 (KB5073455) para Windows 11, que incluía mejoras y correcciones de seguridad, además de otras actualizaciones de la versión preliminar anterior.

Sin embargo, esta actualización ha provocado problemas para algunos usuarios, que han identificado que sus dispositivos no pueden apagarse, así como tampoco pueden entrar en hibernación y, en su lugar, se reinician.

Como ha explicado Microsoft en su página de soporte de problemas, este fallo se ha dado en equipos con Secure Launch, una función que utiliza seguridad basada en virtualización para proteger el sistema de amenazas de 'firmware' durante el inicio. Así ha afectado a ordenadores con sistema operativo Windows 11 versión 23H2.

Siguiendo esta línea, también se han identificado errores de conexión y autenticación en aplicaciones de conexión remota. Este fallo provocaba errores en la solicitud de credenciales en algunas aplicaciones de conexión remota, incluidas Azure Virtual Desktop y Windows 365.

Concretamente, esta problemática se ha identificado en los dispositivos con sistema operativo Windows 11 versión 25H2; Windows 10, versión 22H2 ESU; y Windows Server 2025.

En este marco, de cara abordar estos fallos provocados por la actualización de seguridad de enero, Microsoft ha lanzado una actualización fuera de banda (OOB) en la que incluye la solución a los problemas de apagado e hibernación, así como a los errores de conexión y autenticación remota, como se puede ver en el registro de cambios.

La actualización está disponible en el Catálogo de Microsoft Update y la compañía ha recomendado descargarla e instalarla en caso de que se haya experimentado alguna de las características mencionadas.