Rollo de canela, el dulce que pone nombre a Android 17

MADRID, 11 Ago. (Portaltic/EP) -

Google está actualmente desarrollado Android 17, la próxima iteración de su sistema operativo móvil, al que ya ha adjudicado el nombre de un dulce: rollo de canela.

Una de las tradiciones más largas de Android es el dulce que acompaña a cada nueva versión, un nombre que en 2019, con la llegada de Android 10, dejó de ser público pero que se ha mantenido a nivel interno.

Aunque actualmente está en pleno despliegue de Android 16, para el que eligió Baklava, el dulce de pasta filo y frutos secos triturados bañado con miel o almíbar, Google ha nombrado ya la siguiente versión, prevista para su llegada el año que viene.

Así, a Android 17 le corresponde el nombre de Cinnamon Bun, un pan dulce con glaseado y un intenso sabor a canela que se conoce en español como rollo de canela, como indican en Android Authority. Según una fuente interna, ya aparece para el nivel de API 37.0.

La elección del nombre del postre sigue un orden alfabético, que Google cambió en la transición de Android 15, Vanilla Icecream (Helado de vainilla) a Android 16. Es decir, en lugar de buscar un dulce con un nombre que comenzara por W, escogió uno que empezaba B, reiniciando el alfabeto.