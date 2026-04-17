Samsung actualiza 'Smart Things' reforzar el servicio 'Family Care' y extiende 'Now Brief' a televisores y frigoríficos

Aplicación 'Family Care' de Samsung. - SAMSUNG.

MADRID, 17 Abr. (Portaltic/EP) -

Samsung Electronics ha actualizado su plataforma global de hogar impulsada con inteligencia artificial (IA), 'Smart Things', con el objetivo de reforzar el servicio de salud 'Family Care' así como la extensión del servicio de información personalizada 'Now Brief' a televisores y frigoríficos.

Con esta actualización, la compañía pone el foco en ofrecer nuevas experiencias que ayuden a los usuarios a cuidar mejor de sus familias y de sí mismos en el día a día, como ha indicado en un comunicado en su blog.

Las novedades que llegan a 'Family Care' están pensadas que los usuarios puedan cuidar con mayor facilidad a los familiares con los que no conviven. Concretamente, 'Family Care' se conecta a los dispositivos vinculados con 'Smart Things' para mostrar notificaciones, recordatorios y alertas para estos familiares. Además, la nueva función 'Care on Call' ofrece al cuidador una ventana emergente con información sobre la actividad del familiar mientras se realiza una llamada telefónica.

Por otra parte, la función 'Patrulla de seguridad' del nuevo robot aspirador Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra le permite revisar distintas zonas de la casa si no se detecta ninguna actividad del familiar, enviando una alerta al cuidador, quien podrá activar la cámara integrada en el robot para comprobar si se ha producido alguna incidencia y comunicarse con la persona cuidada a través del micrófono y altavoz integrados en el dispositivo.

Por último, Samsung ha mejorado la función 'Care Insight' para ofrecer datos más útiles y a largo plazo. De esta forma, analiza factores como la temperatura y la humedad, y detecta si se desvían de los niveles óptimos. Además, realiza un seguimiento de los cambios en los niveles de actividad y en el uso de dispositivos conectados con respecto a la semana anterior.

"La Inteligencia Artificial de Samsung va más allá de la comodidad cotidiana, para ayudar a los usuarios a cuidarse a sí mismos y a sus familias con mayor tranquilidad", ha subrayado la vicepresidenta ejecutiva y responsable del equipo SmartThings, centro de plataformas de AI, en Samsung Electronics, Jaeyeon Jung.

NOVEDADES EN 'NOW BRIEF'

En lo que respecta al servicio de información personalizada 'Now Brief', Samsung lo ha ampliado a los televisores y frigoríficos de la gama Family Hub para oferecer una "experiencia personalizada coherente en todo el hogar".

'Now Brief' llegará de forma gradual próximamente a los televisores lanzados en 2024, y posteriormente se extenderá a los frigoríficos Family Hub de 2021 en adelante, según ha indicado la compañía.

Además de la extensión, Samsung ha matizado que 'Now Brief' se configura con antelación y se activará automáticamente al acercarse al televisor, tocar la pantalla del frigorífico Family Hub o abrir y cerrar sus puertas.

Esta actualización de 'Now Brief' facilitará a los usuarios ponerse al día con toda la información de su hogar, ya sea para comprobar el estado de los electrodomésticos, el consumo de energía, calidad del sueño, sensores de seguridad e incluso la actividad diaria de los familiares y mascotas.

"SmartThings seguirá reforzando su papel como plataforma que integra de forma fluida la AI en la vida diaria de los usuarios, y seguirá ampliando servicios diferenciados de forma continua", ha destacado Jung.