Windows 11 se actualiza para mejorar su funcionalidad, rendimiento y confiabilidad tras los errores de enero

MADRID, 26 Feb. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha lanzado una nueva actualización de Windows 11, KB5077241, con el objetivo de mejorar su funcionalidad, rendimiento y confiabilidad tras la serie de errores que ha experimentado el sistema operativo desde su actualización de seguridad de enero.

A pesar de que Windows 11 cuenta con más de mil millones de usuarios a nivel global, Microsoft ha tenido que resolver errores en funciones básicas como el apagado y arranque del equipo o problemas con la conexión y la autenticación en Virtual Desktop y Windows 365.

Frente a este tipo de errores, la compañía ha decidido lanzar una actualización que llegará para las versiones 25H2 y 24H2 de Windows 11 con un total de 29 cambios.

Entre las novedades que incluye la actualización KB5077241 se encuentra la implementación de una prueba de velocidad real integrada en la barra de tareas, anunciada la semana pasada, que medirá las conexiones de Ethernet, WiFi y datos móviles para comprobar su rendimiento, así como solucionar problemas.

Por otra parte, Microsoft ha recordado en su página de soporte la expiración del certificado de arranque seguro de Windows, que se producirá en el próximo mes de junio y afectará a dispositivos personales y empresariales. Para ello, ha introducido nuevos certificados para que los usuarios no sufran interrupciones.

Entre el resto de actualizaciones se encuentran la actualización del icono de la batería, para que sea más visible su estado; la implementación de la versión Emoji 16.0 en el panel de emojis; la restauración de inicio de sesión en la Copia de seguridad de Windows; la activación automática de la función 'Quick Machine Recovery' (QMR); o el control de la panorámica y la inclinación de las cámaras compatibles.

Una de las novedades más destacadas es la integración del Monitor del sistema (Sysmon) de forma nativa, para detectar amenazas y supervisar en detalle la actividad del sistema y capturar eventos.

Microsoft ha indicado que la actualización está disponible a través de dos fases de lanzamiento: implementación gradual, en la que las características llegan a lo largo del tiempo, e implementación normal, enfocada a todos los dispositivos disponibles.

SOPORTE PARA IMPRESORAS ANTIGUAS

Microsoft ha implementado también una mejora en la actualización KB5077241 en la que facilitará la ejecución de impresión y reducirá las ralentizaciones durante la impresión a gran volumen.

Más allá de esa novedad, la compañía ha anunciado que no cesará el soporte para impresoras antiguas en Windows 11. "Si su impresora funciona con Windows actualmente, seguirá funcionando sin necesidad de realizar ninguna acción" ha explicado un portavoz de la compañía al portal especializado Windows Central.

Microsoft había anunciado una actualización en la hoja de ruta para Windows en la que se indicó que no se admitiría el soporte de los 'drivers' de impresora V3 y V4. "Esta actualización era inexacta y ya se eliminó", han señalado desde la compañía.