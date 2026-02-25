Anthropic impulsa Claude Cowork con 'plugins' para crear agentes con integración en Google Workspace, Excel y PowerPoint

Archivo - (Foto de ARCHIVO) October 1, 2025, West Java, Indonesia: In this photo illustration, the Claude AI logo is displayed on a smartphone with an Anthropic logo in the background. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita 01/10/2025 - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 25 Feb. (Portaltic/EP) -

Anthropic ha actualizado su servicio de Claude Cowork con la posibilidad de añadir 'plugins' que conviertan a Claude en "agentes especializados para cada tarea de una empresa", con posibilidad de integrarse en Excel y PowerPoint, así como en los flujos de trabajo de Google Workspace.

Claude Cowork es una herramienta que la tecnológica lanzó en enero de este año para incorporar las capacidades de su agente de codificación Code en la aplicación de escritorio de Claude, de manera que cualquier usuario pudiera programar y gestionar diversas tareas de forma sencilla, como si fuera un compañero de trabajo, más allá de la programación.

De cara a ayudar a las empresas a adaptar Claude a su forma de trabajar, Anthropic ha lanzado actualizaciones para Cowork a través de 'plugins' o complementos que convierten a Claude en agentes especializados para cada rol y cada departamento en una compañía.

Es decir, ahora, los profesionales pueden crear nuevos complementos a partir de plantillas o desde cero, que posteriormente se pueden administrar para todas una organización, como ha explicado la tecnológica en un comunicado.

Para ello, Claude los guiará en la configuración, con preguntas para adaptar las habilidades, comandos y conectores, en base a las necesidades del complemento. Esta opción se ha implementado en un nuevo menú 'Personalizar', que consolida 'plugins', habilidades y conectores para que los administradores puedan verlos y administrarlos todo desde un solo lugar.

Una vez creados los 'plugins', gracias a los conectores, Claude Cowork ya puede conectarse con varias aplicaciones de oficina, como es el caso de Google Workspace con sus servicios como el calendario, drive y Gmail, así como otros servicios como Docusign, Slak y WordPress, entre otros.

"Los conectores acercan a Claude a tu entorno de trabajo, ayudándote a moverte más rápido entre herramientas, sin reemplazar la experiencia ni el software en el que confías", ha subrayado la compañía.

Asimismo, los complementos o 'plugins' también permiten automatizar tareas de Claude adaptándose a las necesidades de cada campo dentro de una empresa, por ejemplo, recursos humanos, el área de diseño, la sección de ingeniería o el apartado de análisis financiero, entre otras secciones de una empresa.

Además de la integración en estas aplicaciones, Anthropic ha matizado que Claude ahora también puede gestionar tareas de "varios pasos de principio a fin entre Excel y PowerPoint", transfiriendo contexto entre ambas aplicaciones de Office.

Esto permite que Claude lleve a cabo análisis directamente en Excel, así como convertir posteriormente dichos análisis en una presentación de PowerPoint, sin intervención de los usuarios. "Este es un avance de investigación que apunta a que Claude trabajará con otras aplicaciones, al igual que nosotros", ha sentenciado la compañía.

Con todo ello, la tecnológica ha detallado que estas novedades para Claude Cowork ya están disponibles a nivel global para los usuarios con acceso a la vista previa de Cowork suscritos a los niveles Pro, Max, Team y Enterprise.