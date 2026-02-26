Asus presenta en España el portátil 'gaming' de doble pantalla Zephyrus DUO y la colaboración con Hideo Kojima

Presentación gama 'gaming' de Asus. - EUROPA PRESS.

BARCELONA, 26 Feb. (Portaltic/EP) -

Asus Republic of Gamers (ROG) ha presentado para el mercado español las últimas novedades de la gama 'gaming', con los nuevos modelos de la serie Zephyrus y TUF, así como la exclusiva colaboración con el diseñador de videojuegos japonés Hideo Kojima y una variada flota de accesorios.

La compañía ha celebrado un evento este miércoles en sus oficinas de Barcelona para mostrar de primera mano sus últimas novedades en equipos y accesorios para videojuegos, presentadas previamente en la feria CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos).

Asus ha puesto especial atención en la gama Zephyrus, compuesta por las series G y el Zephyrus DUO, que combina las funciones y el rendimiento de un equipo 'gaming' con la estética y el diseño de un portátil de consumo.

Los modelos Zephyrus G16 y G14, disponibles en los colores 'Eclipse Grey' y 'Platinum White', están potenciados por un procesador Intel Core Ultra Next Gen y cuentan con una pantalla ROG Nebula Display OLED. Sin embargo, en el modelo G16 la tasa de refresco es de 240Hz y en el G14 disminuye a los 120Hz. Otra de las diferencias entre modelos es la batería, que es de 90Wh en el G16 y de 73Wh en el G14.

Por otra parte, el Zephyrus DUO es el primer ordenador portátil 'gaming' de Asus con dos pantallas táctiles de 16 pulgadas ROG Nebula HDR con 12Hz. Está potenciado con un procesador Intel Core Ultra Next Gen y cuenta con una batería de 90Wh. Está equipado con seis altavoces, tiene un peso de 2,85kg y un grosor de 1,95cm.

Ante el inminente reto que supone la subida de precios por la escasez de recursos para las memorias RAM, Asus ha estimado un aumento de los precios que puede rondar entre el 30 y el 40 por ciento a partir de verano. Frente a esta subida, la compañía confía en que la serie Zhepyrus sea la más vendida dentro de su gama 'gaming'. "El futuro del 'gaming' pasa por el 'lifestyle", ha destacado el Product Manager Lead de Asus, Síquem González.

SERIE TUF

TUF, otra serie 'gaming' de Asus, ha presentado las nuevas versiones del portátil A14: F1401GM, potenciado con un procesador AMD Ryzen AI, y su versión más avanzada F1401EA, con un procesador AMD Ryzen AI Max y un diseño de 'chiplet'.

El TUF Gaming A14 cuenta con una pantalla de 14 pulgadas con 165Hz de tasa refresco y una batería de 73Whr. Además, su grosor es de 1,69cm y su peso no llega a 1,5kg. Ya se encuentra disponible con un precio que parte de los 1.699 euros.

"El diseño de 'chiplet' del TUF Gaming A14 creo que al final va a ser un el futuro de los portátiles en general", ha destacado el el gerente de Producto de Portátiles de consumo de Asus, Marc Aliaga.

COLABORACIÓN CON HIDEO KOJIMA

Dentro de la colaboración de Kojima Productions con Asus se encuentran la tableta ROG Flow Z13-KJP, el ratón Keris II Origin-KJP, los auriculares ROG Delta II - KJP y la alfombrilla ROG Scabbard II XXL-KJP, además de una maleta exclusiva.

Todos los productos tienen un diseño de color blanco con detalles en dorado, buscando un diseño "más elegante" con el que busca atraer a un público "más femenino y unisex", según ha explicado González.

Por su parte, el modelo ROG Flow Z13-KJP está potenciado con un procesador AMD Ryzen AI Max +395 Radeon 8060S Graphics y cuenta con una batería de 70Wh, capaz de llegar al 50% en media hora. Su grosor es de 14,6mm y su peso es de 1,75kg. Además, su pantalla ROG Nebulla Display táctil protegida con Gorilla Glass.

Asus ha clasificado esta tableta como una "pieza de coleccionismo", ya que se encuentra disponible con un precio que asciende a los 4.099 euros de base.

MÁS NOVEDADES DE LA GAMA 'GAMING'

Más allá de los nuevos equipos, Asus ha presentado otra serie de dispositivos y accesorios, como los auriculares ROG Kithara, los mandos ROG Raikiri Xbox Wireless o el monitor Strix 5K XG27 JCG.

Loa Kithara son los primeros auriculares magnéticos de ROG, lo que se traduce en una mejor calidad de sonido y micrófono. Ya se encuentran disponibles con un coste base de 299 euros.

Por su parte, los mandos ROG Raikiri Xbox Wireless presentan unos 'joysticks' mejorados, un diseño más ergonómico y una mayor autonomía, ya que su batería aguanta hasta 50 horas. Ya se pueden adquirir por un precio de 209 euros.

Por último, el monitor Strix 5K XG27 JCG tiene un modo dual que permite cambiar de una resolución 5K y una tasa de refresco de 180Hz a QHD con 330Hz en función de las preferencias del jugador. Tiene un coste de 899 euros.