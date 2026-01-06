Asus presenta el primer portátil 'gaming' de doble pantalla de 16 pulgadas ROG Zepyrus DUO y las gafas ROG XREAL R1

Archivo - Las novedades de Asus ROG para CES 2026. - ASUS ROG - Archivo
MADRID, 6 Ene. (Portaltic/EP) -
Asus Republic of Gamers (ROG) ha presentado los nuevos ordenadores 'gaming' que incorpora la serie Zephyrus G, con los nuevos modelos G16 y G14, así como el nuevo Zephyrus DUO, el primer portátil para videojuegos de doble pantalla de 16 pulgadas, además de dar a conocer sus nuevas gafas ROG XREAL R1.
La compañía ha dado a conocer sus últimas innovaciones para los jugadores en su evento Dare to Innovate, el marco de la feria tecnológica CES 2026, donde ha celebrado 20 años de innovación de tecnologías que "empoderan a jugadores y creadores".
En este sentido, ha presentado sus nuevos ordenadores portátiles ROG Zephyrus G14 (GU405/GA403) y G16 (GU606), diseñados para aquellos que necesitan rendimiento en cualquier lugar y potencia "durante todo el día".
Esto es gracias a que incorporan procesadores Intel Core Ultra series 3, que ofrecen un rendimiento flexible de hasta 50 TOPS para tareas de IA local. No obstante, la versión G14 (GA403) también está disponible con un procesador AMD Ryzen AI.
En el caso del modelo G14 (GU405) soporta hasta una GPU NVIDIA GeForce RTXTM 5080 para portátiles, y el G16 (GU606) hasta GeForce RTX 5090, con arquitectura NVIDIA Blackwell, DLSS 4 y Frame Generation.
En cuanto a la pantalla, cuentan con un panel Nebula HDR de 1100 nits con ajuste del motor Nebula HDR, que ofrece contraste más rico y optimizado. Además, ofrece una cobertura de color 100 por ciento DCI-P3.
Igualmente, Asus ha señalado que incluye un chásis de aluminio fresado CNC con una iluminación rediseñada y acabado espejo de cristal, combinando "rendimiento, portabilidad y estilo".
ASUS ZEPHYRUS DUO
Otra de las novedades presentadas en el CES ha sido la nueva versión de su ordenador convertible con dos pantallas táctiles Asus Zephyrus Duo, que permite un uso en modo de portátil con dos pantallas en formato vertical u horizontal, así como en formato libro o 'tent mode'.
Este modelo (GX651) cuenta con dos pantallas táctiles OLED 3K ROG Nebula HDR que funcionan a 120 Hz con un tiempo de respuesta de 0,2 ms, con lo que proporciona gráficos fluidos y soportan multitarea para juegos o flujos creativos. No obstante, una de las pantallas es compatible con Nvidia G-SYNC.
En cuanto a su rendimiento, está impulsado por el último procesador Intel y por una GPU Nvidia GeForce RTX 5090 para portátiles. Junto a ello, ofrece cinco modos de funcionamiento adaptado a cualquier escenario, además de ofrecer un funcionamiento mejorado con ROG Intelligent Cooling.
COLABORACIÓN CON KOJIMA PRODUCTIONS
La compañía también ha anunciado una nueva versión de su tableta Asus ROG Flow Z13, que ha sido diseñada de la mano de Kojima Productions, la compañía del diseñador de videojuegos japonés Hideo Kojima, para ofrecer un nuevo dispositivo con diseño inspirado en sus videojuegos y su símbolo Ludens, bajo el nombre ROG Flow Z13-KJP.
Igualmente, esta nueva versión de la tableta se acompaña de un nuevo ratón con el mismo diseño ROG Keris II Origin - KJP y unos auriculares ROG Delta II - KJP.
GAFAS GAMING ROG XREAL R1
Además de portátiles, la compañía también ha presentado un nuevo tipo de 'hardware' con las nuevas gafas gaming ROG XREAL R1, que llevan la experiencia de juego a "una dimensión completamente nueva", al incorporar las primeras lentes micro-OLED FHD AR de 240Hz con base de control ROG.
Para ello, la compañía se ha asociado con XREAL, empresa dedicada a tecnología de gafas AR, con lo que han desarrollado una nueva opción que se integra en el ecosistema ROG, ofreciendo una amplia conectividad multidispositivo a través del ROG Control Dock, incluyendo PC, consola y ROG Ally, para experiencias sin configuración ni pantalla gigante.
Las pantallas de estas gafas ofrecen una resolución de 1920 x 1080, así como una tasa de refresco de 240Hz y una latencia ultrabaja de 3 ms entre movimiento y fotón, con lo que aseguran visuales inmersivos.
De esta forma, el usuario puede disfrutar de una pantalla virtual de 171 pulgadas a 4 metros con un campo de visión hasta 57° más amplio. Además, todo el renderizado y seguimiento del contenido se gestiona con las gafas, activando el modo nativo 3DoF Anchor que fija la alineación de pantalla alrededor del usuario sin necesidad de intervención de un PC.
La compañía también ha explicado que la tecnología de lentes electrocrómicas permite a las gafas ROG XREAL R1 ajustar automáticamente la transparencia de la lente para adaptarse a diferentes condiciones de iluminación.
En cuanto al sonido, están equipadas con la tecnología Sound by Bose, con lo que proporcionan una "inmersión profunda con sonido espacial ajustado" que crea un escenario sonoro tridimensional, lo que ayuda a los jugadores a reaccionar más rápido a eventos dentro del juego.
Finalmente, el software DisplayWidget Center garantiza un control intuitivo, convirtiendo a las gafas gaming ROG XREAL R1 en "una solución ergonómica totalmente integrada para juegos inmersivos".
ORDENADOR DE SOBREMESA ROG G1000
Asus también ha presentado el nuevo ordenador de mesa ROG G1000, que combina "rendimiento extremo" con una alta innovación. Esto se debe a que está equipado con GPUs ROG Astral GeForce RTX 5090 / 5080, ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti o AMD Radeon 9070XT, y con hasta 128GB de memoria DDR5 y un SSD PCIe 4.0 de 4TB.
Esta potencia está recogida en un chasis en formato torre de 104L ATX, que mejora el flujo de aire y permite alojar 'hardware' de refrigeración más grande. Asimismo, incluye una 'Fan Key' que ofrece un impulso térmico "instantáneo".
Además, se trata de un modelo innovador con su nuevo ventilador AniMe Holo integrado, que se basa en el primer sistema de ventilador holográfico del mundo en un PC 'gaming' preensamblado. Es decir, permite proyectar imágenes personalizadas de forma holográfica.
En cuanto a su refrigeración, el ROG Thermal Atrium, dedicado a la CPU canaliza aire fresco a través de un disipador líquido AIO de 420 mm con tres ventiladores y rutas de flujo de aire aisladas, asegurando que los componentes críticos permanezcan frescos y estables.
Continuando con la personalización, las opciones Armoury Crate y Aura Sync permiten a los usuarios controlar la iluminación RGB a través de la GPU.
PANTALLAS ROG CON TECNOLOGÍA OLED
Finalmente, la tecnológica enfocada a videojuegos ha anunciado una nueva gama de pantallas diseñadas para redefinir la experiencia de juego. Se trata de los nuevos monitores ROG Swift OLED PG27UCWM y PG34WCDN, que integran la nueva tecnología RGB Stripe Pixel.
Concretamente, la ROG Swift OLED PG34WCDN tiene un tamaño de 34 pulgadas y combina inversión ultrapanorámica con tasas de refresco ultrarrápidas, así como altos contrastes gracias a la tecnología ROG BlackShield Film.
Por su parte, el ROG Swift OLED PG27UCWM es un monitor OLED de franjas RGB Tandem de nueva generación. Este modelo ofrece un volumen de color más enriquecido y la posibilidad de jugar 'dual-mode' 4K 240 Hz y FHD 480Hz.
Asus ha presentado igualmente el nuevo ROG Swift OLED PG27UCWM, que cuenta con un panel OLED Tándem 4K de 26,5 pulgadas. Así, ofrece dos modos: 4K y 120 Hz o FHD y 480 Hz, en ambos con un tiempo de respuesta de 0,03 ms.
Igualmente, la compañía ha explicado que la tecnología OLED de píxeles con franjas RGB garantiza bordes de texto nítidos y reproducción de color de alta fidelidad. También cuenta con un nuevo diseño trasero transparente que añade un toque moderno a su construcción de alto rendimiento.
Las novedades de Asus concluyen con el nuevo monitor ROG Swift OLED PG34WCDN, que se basa en un panel curvo WQHD de 34 pulgadas a 1.800R, con una tasa de refresco de 360 Hz y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms.
Este monitor también integra la primera tecnología OLED de rayas RGB. Además, ofrece VESA DisplayHDR 500 True Black y cobertura DCI-P3 al 99 por ciento.