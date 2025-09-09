La beta de Xbox Cloud Gaming llegará a los coches de la mano de la plataforma ACP webOS de LG

MADRID, 9 Sep. (Portaltic/EP) -

Xbox ha anunciado que llevará su servicio Xbox Cloud Gaming (Beta) a los coches de la mano de LG Electronics, con la 'app' de Xbox disponible en vehículos seleccionados con conexión a internet y equipados con la Plataforma de Contenido Automotriz (ACP) webOS de LG.

Xbox Cloud Gaming es un servicio desarrollado por la compañía de videojuegos que permite que, a través de una suscripción a Game Pass Ultimate, los usuarios puedan jugar a cientos de videojuegos lanzados para consola a través de otros dispositivos, ya sea un PC, un 'smartphone' o una televisión.

Ahora, de cara a llevar la experiencia de Xbox también a los vehículos, la compañía ha anunciado que expandirán el servicio Xbox Cloud Gaming en versión beta a los coches, a través de la plataforma ACP webOS de LG.

Esto se traduce en que los usuarios de vehículos seleccionados conectados a Internet podrán transmitir y jugar a juegos desde la aplicación de Xbox, directamente en a través de las pantallas de su coche.

Según ha detallado en un comunicado, esta innovación con LG es uno de los últimos ejemplos de cómo los servicios de la compañía de videojuegos se expanden a "nuevos lugares", sumándose a sus opciones ya disponibles en 'smartphones', PC y televisores.

"Al agregar vehículos a la mezcla otorgamos a los jugadores más opciones que nunca sobre cómo disfrutar de sus juegos", ha apostillado la compañía, al tiempo que ha subrayado que también transforman el sistema de infoentretenimiento de los vehículos en "mucho más que solo música y películas", volviéndose en "un centro de entretenimiento completo".

Así, para poder jugar en el coche, se ha de tener en cuenta que será necesario conectar un mando Bluetooth compatible, iniciar la 'app' de Xbox desde el sistema de infoentretenimiento del coche conectado a internet e iniciar sesión.

Desde Xbox han recordado igualmente que los suscriptores de Game Pass Ultimate pronto tendrán acceso instantáneo a cientos de juegos, incluidos algunos títulos como Gears of War: Reloaded, Forza Horizon 5 y próximos lanzamientos como The Outer Wordws 2. Estos usuarios también podrán jugar vía 'streaming' a títulos seleccionados que ya dispongan en su biblioteca, ofreciendo más flexibilidad en la experiencia de juego.