Kirby Air Riders avanza modos de juegos, naves y pilotos

MADRID, 19 Ago. (Portaltic/EP) -

Kirby Air Riders ha avanzado las naves, los pilotos y los modos de juego, nuevos y recuperados, que llegarán el 20 de noviembre con este título de acción a Nintendo Switch 2.

Este título de acción con vehículos ofrece una versión mejorada y ampliada del Kirby Air Ride que se lanzó originalmente para Nintendo GameCube en 2004 en Europa, con la posibilidad de elegir entre todo un elenco de Pilotos y de usar nuevas naves Air Ride.

El director del juego, Masahiro Sakurai, ha presentado este martes un nuevo Direct en el que ha compartido las funciones y mecánicas de juego, que parten de las peculiaridades y formas que tiene cada Air Ride o nave, que llegarán con el lanzamiento del juego el 20 de noviembre para Nintendo Switch 2.

Las naves flotan a ras de suelo y avanzan de manera automática, por lo que inicialmente solo requieren mover la palanca izquierda a derecha o izquierda para cambiar el rumbo. El botón B, por su parte, permite coger impulso para dar un acelerón, mientras que el botón Y permite activar la técnica especial única de cada personaje.

La mayoría de los personajes cuentan con una técnica especial característica, pero Kirby posee cuatro distintas: una asociada a cada una de sus diferentes apariencias, según ha avanzado Sakurai.

El nuevo Kirby Air Riders da una mayor importancia al Piloto que se elige, de un elenco que incluye rostros conocidos que proceden del universo de Kirby, como Meta Knight, el Rey Dedede o Waddle Dee pañuelo; pero también algunos enemigos, como Cozy, el Cocinero Kawasaki o Starman, entre otros.

Para equilibrar la dinámica de juego, Kirby Air Riders otorga a todos los Pilotos la capacidad de absorber o capturar a los enemigos para copiar sus habilidades.

Masahiro Sakurai también ha revelado experiencias y modos de juego que están de regreso en Kirby Air Riders. Entre estos últimos se incluyen las pruebas urbanas, con eventos como desafíos como las minicarreras y las contiendas asoladoras y los estadios. En ellos, es posible combatir contra amigos mediante la comunicación local (para un máximo de ocho jugadores) o a través de internet (para un máximo de 16). Y se puede usar el chat de voz o de vídeo con amigos mediante GameChat.

El modo Air Ride, por su parte, admite hasta seis Pilotos, que podrán competir para cruzar en primer lugar la línea de meta, mientras que Escuela de Pilotos permite practicar para familiarizarse con la variedad de Pilotos, naves, técnicas y modos de juego.