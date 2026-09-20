La actual capacidad de las fuerzas terrestres europeas no llega para cumplir con los planes de la OTAN en el flanco este

Archivo - Fuerzas Armadas alemanas participan en un ejercicio de la OTAN en Pabrade (Lituania). - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los planes que concibe la OTAN para enfrentar la amenaza que plantea Rusia en el flanco este "superan" la capacidad de combate terrestre de las fuerzas europeas, que, si bien "mejoran", lo hacen de forma "desigual y tardía" cuando ya partían "de una base baja", según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés).

En el análisis 'La defensa de Europa en una nueva era', recogido por Europa Press, el 'think tank' explica que la invasión rusa de Ucrania ha provocado la reorientación "más significativa" de las fuerzas terrestres europeas desde el fin de la Guerra Fría.

En el período comprendido entre el fin de la Guerra Fría y la guerra de Ucrania, los ejércitos europeos se diseñaron principalmente en torno a operaciones de gestión de crisis, despliegues expedicionarios limitados o apoyo rotacional, pero ahora han virado sus exigencias a las de un conflicto "a gran escala", agrega.

"Defensa avanzada, refuerzos rápidos, mando de alto nivel, resistencia territorial, potencia de fuego sostenida y capacidad para combatir bajo vigilancia constante, ataques de largo alcance, ataques electrónicos y presión en la retaguardia", enumera el IISS. "La OTAN ha respondido pasando de la disuasión a la planificación de la defensa", resume.

UNA ADAPTACIÓN URGENTE

La "urgencia" de la adaptación de las fuerzas de la OTAN está condicionada por un calendario "cada vez más explícito" ante una "amenaza militar directa" de Rusia, advierte el centro de pensamiento, que se hace eco de "recientes evaluaciones europeas y de la OTAN" que alertan de que Moscú podría "regenerar" suficiente capacidad militar como para representar una amenaza "seria" para la Alianza en la segunda mitad de esta década. Sobre todo si la guerra de Ucrania "se congela" o concluye en términos que permitan a Moscú reconstituir sus fuerzas.

"Estas evaluaciones definen el plazo en el que los aliados europeos deben convertir los planes de estructura de fuerzas, los anuncios de adquisiciones y los compromisos de preparación en capacidad de combate operativa", indica el IISS.

Así, saber si los ejércitos europeos "pueden generar las fuerzas que requieren los planes de la OTAN, garantizar que estén disponibles en el plazo requerido, desplegables en el teatro de operaciones pertinente, con suficiente munición y logística, protegidas contra ataques y sabotajes, y capaces de operar dentro de la estructura de mando de la OTAN a nivel de división, cuerpo de ejército y multicuerpo" es una cuestión "central".

El IISS concluye que las fuerzas terrestres europeas ya no están "en declive controlado" y, si bien "mejoran", lo hacen "de forma desigual y tardía", y ya partían "de una base baja". Por ello, alerta de que los nuevos planes de defensa de la OTAN "siguen superando" la capacidad de combate terrestre disponible.

"La adaptación de las fuerzas terrestres europeas sigue siendo una tarea pendiente", avisa, y ubica como lo más "difícil" generar "personal, artillería, la defensa aérea, el apoyo logístico, la munición y la capacidad de respuesta necesarios".

UN NIVEL QUE PODRÍA NO LLEGAR CON LA SUFICIENTE RAPIDEZ

El principal riesgo en este escenario, según el 'think tank', reside en un "desajuste" entre "capacidad y tiempo". "Los planes de la OTAN presuponen un nivel de poder terrestre europeo operativamente efectivo que podría no llegar con la suficiente rapidez para responder a la amenaza", explica.

No obstante, el IISS destaca algunos aspectos que muestran que Europa avanza "en la dirección correcta". "La defensa avanzada se está reforzando y Polonia y Alemania se están convirtiendo en el eje central del poder terrestre", cita.

Asimismo, resalta que las regiones báltica y nórdica "se están integrando de forma más sistemática en los planes de defensa de la OTAN y la defensa territorial ha vuelto a ser la tarea central para la mayoría de los ejércitos europeos". "Sin embargo, los planes, los cuarteles generales y las decisiones de adquisición son solo un paso hacia la capacidad de combate operativa", remata.