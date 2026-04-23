La Armada declara 2026 como el "Año de Álvaro de Bazán" para conmemorar el V centenario de su nacimiento

Archivo - Imagen de la fragata Álvaro de Bazán. - ARMADA - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Armada ha anunciado este jueves la declaración del año 2026 como el "Año de Álvaro de Bazán", una iniciativa de alcance nacional que busca conmemorar el quinto centenario del nacimiento del primer Marqués de Santa Cruz.

Bajo el lema 'D. Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros', la Armada ha diseñado un programa que combina la "divulgación histórica" con el "reconocimiento institucional a uno de los marinos más importantes de la historia de España". Así lo ha transmitido la institución a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El programa de actos ha comenzado en la Escuela Naval Militar de Marín con una ceremonia solemne presidida por el Almirante Jefe de Personal, almirante Alfonso Delgado Moreno. El evento ha incluido honores de ordenanza, una revista a la Fuerza y un homenaje con ofrenda de laurel, subrayando la vigencia de los valores de disciplina y liderazgo que encarnó el marino, a quien Miguel de Cervantes definió como "padre de los soldados".

"La disciplina fortalece el ejercicio del mando, le da solidez y hace eficaz su iniciativa", y recuerda que "sin carácter, ningún conocimiento técnico es suficiente para alcanzar los objetivos con garantías", ha expresado el almirante Delgado Moreno.

RESPALDO INSTITUCIONAL Y JORNADAS HISTÓRICAS

Esta conmemoración cuenta con el apoyo del Congreso de los Diputados, cuya Comisión de Defensa aprobó el pasado 29 de octubre una Proposición No de Ley para promover estos actos y reconocer la labor de la Asociación '500 años de Álvaro de Bazán'.

El eje central de las actividades será la VII Jornada Histórica de la Armada, que se celebrará el 3 de mayo con conferencias simultáneas en diversos puntos de España para analizar la figura del marino desde una perspectiva "estratégica y humana".

El Director del Instituto de Historia y Cultura Naval, el vicealmirante Enrique Torres Piñeyro, ha destacado que esta efeméride es "una herramienta para explicar cómo España se convirtió en una potencia marítima global".

Para Torres Piñeyro "Bazán representa una forma de entender el servicio que combina excelencia profesional, visión estratégica y compromiso con España. Acercar su figura al público es también una forma de proyectar los valores de la Armada en el presente", ha esgrimido.

ACTOS CENTRALES EN GRANADA

Los eventos principales tendrán su punto álgido en octubre en Granada, ciudad natal de Bazán. El programa incluye una jura de Bandera para personal civil el 3 de octubre y la inauguración de una escultura de gran tamaño en el centro de la ciudad el día 7 de octubre. Asimismo, la fragata 'Álvaro de Bazán' realizará una escala en Motril dentro de un calendario que incluye conciertos y concursos artísticos en distintas cabeceras marítimas.

Finalmente han transmitido que el lema de Bazán, 'Rey servido y Patria honrada', debe servir como "modelo de compromiso y lealtad para la sociedad actual", manteniendo vivo el "legado" de una figura que "dominó todos los mares" hace cinco siglos.