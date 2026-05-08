Así es el primer vehículo terrestre autónomo 100% español: blindado, operado por IA y con batería para 100 kilómetros

Recreación del vehículo terrestre no tripulado de Miriad Global TAURUS. - MIRIAD GLOBAL

"Responde a una necesidad operativa real, a una necesidad expresada por las Fuerzas Armadas", señala Valcarce MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía Miriad Global ha presentado este viernes el prototipo del primer vehículo terrestre autónomo diseñado y fabricado íntegramente en España con autoridad de diseño cien por cien soberana, que han bautizado como TAURUS, y que será blindado, operado por inteligencia artificial y con una autonomía de 100 kilómetros.

En concreto, se trata de un vehículo terrestre multipropósito no tripulado que, en su versión militar, mide 4,2 metros de largo por 2,2 metros de ancho y 1,65 metros de altura a cubierta y tiene un peso de entre 4.500 y 6.000 kilos, según su configuración.

Está dotado de blindaje balístico y equipado con un cañón de 30 milímetros, tracción eléctrica (6x6), con una autonomía de 100 kilómetros sólo con su batería más 400 kilómetros adicionales si se activa el motor diésel auxiliar que alimenta la batería. Además, alcanza una velocidad de 80 kilómetros por hora en carretera y es capaz de autoprotegerse frente a drones.

Con una arquitectura modular, interoperable y basada en inteligencia artificial propia que permite su integración en distintos entornos operativos y su adaptación a las necesidades específicas de cada ejército o misión, destaca su capacidad para llevar a cabo misiones de reconocimiento y guerra electrónica según ha explicado el director general de Miriad Systems, Javier Robles.

"El primer contacto es el que supone mayor riesgo para los soldados, y de ahí surge la necesidad de desarrollar el TAURUS, diseñado para asumir ese riesgo sin exponer vidas humanas", ha explicado Robles.

El director general de Miriad Systems ha hecho hincapié en que el vehículo "navega de forma autónoma" y puede llevar a cabo su plan de misión "sin necesidad de control continuo". También puede ser teleoperado, pero el rol del operador se reduce a "supervisión". Asimismo, puede operar en con otros sistemas terrestres y en enjambre, todo coordinado con un 'software' de mando y control propio.

De su lado, el presidente ejecutivo de Miriad Global, Antonio Navarro, ha destacado que el diseño y desarrollo del TAURUS "es la prueba de que España puede desarrollar y producir tecnología soberana" en el ámbito de la defensa.

Navarro ha resumido que el objetivo de su compañía es ayudar a que las Fuerzas Armadas puedan responder a los requerimientos de los conflictos modernos preservando "su activo más valioso: la vida de los soldados", atender a la aceleración de la automatización de las operaciones militares, minimizar la incertidumbre derivada de la fragilidad de las cadenas de suministro y reducir la "excesiva" dependencia europea de tecnologías críticas.

"Si cada componente se puede fabricar en España, e país gana en tejido industrial, en empleo cualificado y en conocimiento específico que vamos a conservar", ha sintetizado Navarro.

UNA VERSIÓN CIVIL

Además, Miriad Global ha trasladado que está estudiando el diseño de una versión más larga y pesada, de 4,5 metros de largo y entre 5.000 y 7.000 kilos, para uso dual. Mantendría la anchura y altura a cubierta y compartiría con la versión militar alrededor del 70% de piezas.

La presentación del vehículo terrestre no tripulado ha tenido lugar en la nueva planta de prototipaje de Miriad Global en San Fernando de Henares. Aunque lleva meses en funcionamiento, ha sido oficialmente inaugurada este viernes con la presentación del TAURUS, que ha acogido a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y otras autoridades civiles y militares.

En su intervención, Valcarce ha reconocido el trabajo de Miriad y ha alabado el TAURUS. "Responde a una necesidad operativa real, a una necesidad expresada por las Fuerzas Armadas", ha indicado.

En esta línea, ha incidido en que las empresas tractoras se construyen gracias a un tejido de pymes innovadoras, flexibles, altamente especializadas y profundamente comprometidas con la excelencia.

El fortalecimiento de la industria de defensa "contribuye a la cohesión territorial, a la creación de empleo cualificado en España y a cumplir con los requisitos técnicos que requieren los Ejércitos y la Armada", ha rematado.