'CanarySat' presenta una nueva constelación de 264 satélites para comunicaciones seguras en órbita terrestre baja

El CEO de 'Canarysat', Antonio Abad, durante la feria internacional 'Satellite Show 2026'. - CANARYSAT

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía operadora de satélites 'CanarySat' ha anunciado este miércoles el lanzamiento de 'Magec', su nueva constelación avanzada de comunicaciones seguras en órbita terrestre baja (LEO), durante la feria internacional 'Satellite Show 2026' que se celebra en Washington D.C.

Según ha informado la compañía a través de una nota de prensa, el proyecto consiste en una red de 264 satélites que operarán en banda Ka --de alta velocidad--, distribuidos en 12 planos orbitales a una altura de 900 kilómetros.

"Esta infraestructura ha sido diseñada para ofrecer conectividad soberana, resiliente y de baja latencia a gobiernos, organismos de defensa, servicios de emergencia y sectores estratégicos del ámbito privado", han trasladado desde el evento 'Next-Gen Secure Satcom Reception', organizado por 'CanarySat' en colaboración con la Oficina Comercial de la Embajada de España.

Según ha anunciado la empresa, cada unidad contará con antenas activas de comunicaciones y enlaces inter-satelitales, lo que permitirá crear una red "segura y robusta" con cobertura global y alta disponibilidad. La fabricación de los satélites correrá a cargo de ARQUIMEA, firma española con experiencia en más de 220 misiones espaciales.

UN PASO "DECISIVO" HACIA UNAS COMUNICACIONES SEGURAS

"Este lanzamiento representa un paso decisivo hacia una infraestructura soberana de comunicaciones seguras en el espacio, capaz de responder a los retos actuales y futuros en materia de conectividad crítica", ha señalado el CEO de 'Canarysat', Antonio Abad.

La constelación 'Magec' ofrecerá servicios que incluyen enlaces seguros entre celdas 5G, comunicaciones punto a punto para plataformas móviles y conectividad protegida en entornos de alta exigencia o durante catástrofes naturales.

El acto contó con la intervención de Juan Francisco Martínez García, consejero económico y comercial, y de Carlos García-Galán, ejecutivo del programa Moon Base de la NASA.