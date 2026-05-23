Defensa investiga un accidente durante unas maniobras de tiro en la base de El Goloso en Madrid

Archivo - Soldados de la Legión participan en una maniobra de simulación de fusiles. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación sobre el accidente que, según ha alertado la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), tuvo lugar el pasado 21 de mayo en uno de los campos de tiro de la madrileña base de El Goloso, durante una actividad de instrucción en la que participaba personal del Regimiento de Infantería 'Asturias' número 31.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Margarita Robles después de que ATME lanzara un comunicado advirtiendo de existencia de "contradicciones" sobre lo sucedido y solicitando que se aclarasen todos los aspectos relativos a este suceso.

Según la información facilitada por ATME, mientras el personal se encontraba realizando "tiro en seco" esperando su turno para efectuar fuego real, se habrían producido "dos disparos involuntarios", uno de los cuales podría haber "impactado o rozado en la cara de uno de los militares que, en ese momento, se encontraban parcheando blancos y recogiendo vainas en la línea de tiro".

La asociación ha solicitado al ministerio que le informe por escrito de todos los pormenores, del número de militares heridos, su estado actual, las medidas de seguridad aplicadas antes y durante la actividad, así como "cualquier incidencia detectada en su cumplimiento".

"La transparencia en este tipo de situaciones resulta imprescindible para garantizar la seguridad del personal y la correcta aplicación de los procedimientos de instrucción y adiestramiento", recalcan desde ATME, para quien este incidente, uno a muchos otros que no trascienden, vuelve a poner de manifiesto que la profesión militar es "una actividad de riesgo".

Por ello, este colectivo aprovecha para volver a reclamar que se reconozca la profesión de riesgo tanto al personal adscrito al régimen general de la Seguridad Social como a quienes pertenecen a clases pasivas y los militares temporales que, al finalizar su compromiso, pasan a la vida civil.