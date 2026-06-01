Defensa oferta más de 4.500 plazas para Tropa y Marinería en la segunda convocatoria de 2026

Archivo - Defensa abre la segunda convocatoria de plazas de 2026 con una "cifra histórica" de más de 4.500 para Tropa y Marinería. - IVAN JIMENEZ - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha anunciado este lunes la apertura del plazo de inscripción para el segundo ciclo de selección de la convocatoria de 2026 para el acceso a las escalas de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas con una "cifra histórica" de 4.523 plazas.

Los ciudadanos interesados en incorporarse a las Fuerzas Armadas "podrán solicitar su plaza desde este lunes y hasta el próximo 12 de julio", según ha detallado el Ministerio que dirige Margarita Robles a través de un comunicado.

La distribución por ejércitos para este periodo asigna 3.200 plazas para el Ejército de Tierra, 320 de las cuales podrán ser solicitadas por extranjeros; 693 plazas para la Armada; y 630 plazas para el Ejército del Aire y del Espacio. Además, el cómputo global reserva 50 vacantes "con baremación específica" reservadas para deportistas de alto nivel.

Desde Defensa han subrayado que el acceso a las escalas de Tropa y Marinería representa "una sólida vía de desarrollo profesional y estabilidad laboral para la juventud". En este sentido, destacan que el personal militar dispone de "amplias opciones de promoción interna" para acceder a las escalas de oficiales y suboficiales, así como "facilidades" para el ingreso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras cumplir los años de servicio reglamentarios.

Los aspirantes que superen el proceso de selección y obtengan su plaza efectuarán su incorporación a los centros de formación militar el próximo 3 de noviembre.