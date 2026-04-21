Defensa presenta la 'Estrategia de Tecnología e Innovación 2026': "Es invertir en soberanía y en libertad de acción"

Defensa presenta su Estrategia de Tecnología e Innovación 2026. - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha presentado este martes su 'Estrategia de Tecnología e Innovación 2026'(ETID 2026), un documento que establece las estrategias políticas de I+D+i de Defensa para los próximos años. Según ha manifestado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, el objetivo es "invertir en soberanía y en libertad de acción".

La 'ETID 2026' sitúa la I+D+i en el centro de la política de defensa como "pilar esencial", con el doble objetivo de impulsar capacidades militares avanzadas y reforzar la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (BITD), respondiendo así a "un entorno de seguridad marcado por la transformación tecnológica y geopolítica", según ha informado Defensa en un comunicado.

Dicha estrategia se enmarca en torno a la definición de prioridades tecnológicas, la cooperación con socios nacionales, europeos y aliados, además de la mejora de los procesos de gestión de la I+D+i.

Entre los ámbitos que prioriza este plan del Ministerio, destacan la inteligencia artificial, los sistemas no tripulados, la ciberdefensa o la integración multidominio. Además, trata de promover la innovación abierta, el uso dual de tecnologías y la incorporación de pymes, 'startups' y centros de conocimiento.

"Con esta Estrategia, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con la tecnología y la innovación como ejes esenciales de la seguridad, la preparación operativa y el futuro de las Fuerzas Armadas, consolidando una visión de defensa moderna, innovadora y abierta al conjunto del ecosistema tecnológico nacional", han finalizado.

El acto de presentación ha tenido lugar en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y el evento ha contado también con las intervenciones del director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID), teniente general Miguel Ivorra, y del subdirector general de Planificación, Tecnología e Innovación, vicealmirante Fernando Suárez.