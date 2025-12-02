Portugal compra un segundo satélite SAR a Iceye para el programa hispano-luso de observación de la Tierra

Archivo - Una imagen satelital obtenida con un satélite SAR de Iceye - ICEYE - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Aérea de Portugal ha anunciado este martes la compra de un satélite de radar de apertura sintética (SAR) a la compañía finlandesa Iceye, el segundo de este tipo que operará la institución y el primero que adquirirá de forma directa.

Este nuevo activo servirá para reforzar las capacidades del país en materia de inteligencia, vigilancia y reconocimiento desde el espacio y, además, junto con el otro satélite SAR con el que ya cuenta Portugal, formará parte de la futura 'Constelación Atlántica', un proyecto hispano-luso de observación terrestre.

En concreto, la futura 'Constelación Atlántica' contará con un total de 16 satélites (8 por país) y se prevé que estará operativo a partir de 2027.

España prevé invertir en torno a 40 millones de euros en este programa con Portugal, cuyo objetivo principal es reforzar las capacidades de monitorización del cambio climático, la gestión de emergencias y la protección del medio ambiente.

En cuanto al nuevo satélite que ha adquirido Portugal, una operación de la que no se ha detallado el importe, la compañía finlandesa ha destacado que su tecnología SAR ofrece "ventajas únicas, como la capacidad de obtener imágenes en cualquier condición meteorológica, tanto de día como de noche, y una rápida tasa de revisita, lo que garantiza una vigilancia constante y fiable independientemente de las condiciones ambientales".

Más allá de estos objetivos, el nuevo satélite también servirá a Portugal para respaldar "ambiciones más amplias" en el ámbito espacial y de la modernización de su defensa.

"La propiedad de un satélite dotará a la Fuerza Aérea Portuguesa de una total flexibilidad y control sobre la adquisición de datos y la planificación de misiones. Este control les permitirá responder rápidamente a misiones militares, retos de seguridad marítima, vigilancia medioambiental y la salvaguarda de los intereses nacionales, incluida la protección de la zona económica exclusiva y los recursos naturales de Portugal", ha añadido.

Este será el primer satélite en propiedad exclusiva de la Fuerza Aérea Portuguesa y el segundo que opera la institución, dado que el primero fue adquirido el pasado 12 de junio, cuando CTI Aeroespacial, un centro portugués de tecnología e innovación, firmó un acuerdo con Iceye para comprar otro satélite SAR.