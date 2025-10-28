Economía.- Rheinmetall y MBDA ultiman el desarrollo de un sistema de armas láser contra drones para la Armada alemana

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La armamentística alemana Rheinmetall y la compañía especializada en misiles MBDA ultiman el desarrollo de un sistema de armas láser de "alta energía" contra drones y otros objetos pequeños de rápido movimiento para la Armada germana, el cual se espera que esté operativo a partir de 2029.

"Tras completar con éxito una fase de prueba de un año (...) las empresas (...) han transferido un demostrador láser para la Armada (alemana) (...) para realizar más pruebas. Esto marca un paso importante en el desarrollo de un sistema de armas láser de alta energía para uso marítimo (...) Un sistema de armas láser operativo podría estar disponible para la Armada alemana a partir de 2029, proporcionando un complemento potente y rentable a los misiles guiados convencionales", ha detallado Rheinmetall en un comunicado.

La compañía germana ha ahondado en que el sistema en el que trabaja junto a MBDA ofrece "nuevas posibilidades" gracias a su capacidad para "neutralizar con precisión" drones y otros objetivos pequeños y de rápido movimiento, algo que, a su juicio, es uno "de los desafíos más acuciantes" en la actualidad.

"Un sistema de armas láser operativo complementa los cañones y misiles guiados, especialmente para la defensa contra drones y enjambres de drones, así como para atacar lanchas rápidas y, de ser necesario, misiles guiados en las proximidades más cercanas", ha añadido la empresa.

En esa línea, ha apuntado que el sistema también podría dotarse en el futuro de mayores capacidades y usarse para destruir misiles guiados supersónicos y cohetes, así como proyectiles de mortero y artillería.