Edge consigue un pedido para suministrar 168 helicópteros no tripulados avanzados a los Emiratos Árabes Unidos

Helicóptero Edge. - EDGE

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La emiratí Edge Group, controlada por Emiratos Árabes Unidos, se ha adjudicado dos contratos históricos para suministrar 168 helicópteros no tripulados avanzados al Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según ha indicado en un comunicado este jueves.

En concreto, se trata de los helicópteros Anavia HT-100 y HT-750, y tal como ha informado la firma, estos contratos revisten "una gran importancia", ya que es uno de los mayores pedidos de sistemas aéreos no tripulados autónomos (UAS) del mundo hasta la fecha.

En virtud de los convenios, la entidad Edge Anavia, con sede en Suiza y especializada en el diseño y la fabricación de UAS avanzados, producirá y entregará 76 UAS de ala giratoria HT-100 y 92 HT-750 al Ministerio de Defensa de los EAU.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS AUTÓNOMOS

El director general de Anavia, Jon Andri Jörg, ha declarado que sus contratos con el Ministerio de Defensa de los EAU "ponen de relieve su continua dedicación a hacer posibles operaciones avanzadas de inteligencia y logística no tripuladas mediante la última tecnología en sistemas autónomos".

"El panorama de la seguridad mundial está evolucionando hacia un futuro cada vez más no tripulado y, al tiempo que contribuye al ecosistema tecnológico avanzado de los EAU, Anavia seguirá innovando en el desarrollo de sistemas de alto rendimiento que ofrezcan capacidades líderes en el sector", ha añadido.

El HT-100, probado en misión, es un helicóptero no tripulado todoterreno, diurno y nocturno y capaz de volar en condiciones meteorológicas adversas, diseñado como una alternativa de rápido despliegue a los helicópteros tripulados para misiones de inteligencia y recopilación de datos. De su lado, el HT-750, de mayor tamaño, es un helicóptero no tripulado polivalente diseñado para misiones logísticas, capaz de transportar cargas pesadas manteniendo una estabilidad de vuelo excepcional.

Por último, la compañía ha señalado que los contratos, anunciados en la Exposición y Conferencia de Sistemas No Tripulados (UMEX) y la Exposición de Simulación y Entrenamiento (SimTEX) 2026, son el último avance en el compromiso de Edge de reforzar la seguridad nacional de los EAU mediante el suministro a gran escala de la última tecnología en UAS.