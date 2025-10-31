EE.UU. realiza pruebas con helicópteros Black Hawk que un soldado puede manejar con una tablet y casi sin preparación

Archivo - Un soldado del Ejército de los Estados Unidos maneja un helicóptero Black Hawk a través de una tablet - LOCKHEED MARTIN - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de los Estados Unidos (EE.UU.) está realizando pruebas militares en las que utiliza un helicóptero Black Hawk que un soldado puede manejar como si de un dron de gran tamaño se tratase, tan solo con una tablet y con un entrenamiento inferior a una hora de duración, según ha detallado en un comunicado Lockheed Martin, el mayor contratista de defensa del mundo y fabricante del Black Hawk.

"Por primera vez, un soldado estadounidense --no un aviador entrenado-- planificó y ejecutó misiones reales en ejercicios militares con el helicóptero Black Hawk de pilotaje opcional (OPV) de Lockheed Martin Sikorsky, impulsado por la tecnología 'Matrix'", ha resaltado la compañía.

En concreto, un sargento de primera clase de la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos, "entrenado en menos de una hora", se convirtió en el primer soldado en "planificar, comandar y ejecutar de forma independiente" una misión de prueba con un patrullero oceánico Black Hawk "utilizando la tableta del sistema".

Entre otras cuestiones, en las pruebas realizadas, el soldado transportó una carga útil a una ubicación situada a 70 millas náuticas (unos 130 kilómetros) y también, según ha relatado Lockheed Martin, "comandó múltiples lanzamientos aéreos de precisión".

"Con vidas en juego, el sistema de autonomía de vuelo 'Matrix' de Sikorsky --filial de Lockheed Martin-- puede transformar la forma en que los operadores militares llevan a cabo sus misiones", resaltó el vicepresidente y director de Sikorsky, Rich Benton.

La empresa ha destacado también que esta tecnología puede utilizarse para reducir la carga de trabajo del piloto en "entornos complejos" o completar una misión de reabastecimiento sin tripulación.

"En situaciones logísticas adversas, un Black Hawk operando como un dron de gran tamaño ofrece a los comandantes mayor capacidad de respuesta y flexibilidad para hacer llegar los recursos al lugar donde se necesitan", ha añadido la empresa.