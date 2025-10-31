El Ejército del Aire recibe el sistema de vigilancia espacial desarrollado por la firma española GMV

Archivo - El director general de GMV, Jesús Serrano, durante el acto de entrega del sistema de vigilancia espacial desarrollado por su empresa al Ejército del Aire, a 31 de octubre de 2025, en la Base Aérea de Torrejón, en Madrid (España). - GMV - Archivo

El Ejército del Aire ha recibido este viernes el sistema de vigilancia espacial desarrollado por la firma española GMV para el Ministerio de Defensa, una "herramienta clave" también para el control y la gestión de las actividades en el entorno espacial, según ha indicado la empresa en un comunicado.

"El sector espacial presenta una importancia crítica en un mundo cada vez más complejo e interconectado, donde el avance imparable de tecnologías disruptivas, amenazas híbridas, energéticas y medioambientales presenta retos históricos", ha resaltado el director general de Armamento y Material (DIGAM), el almirante Aniceto Rosique, durante el acto de entrega del mencionado sistema.

Por su parte, el director general de GMV, Jesús Serrano, ha resaltado que el sistema entregado al Ejército del Aire pone al servicio del Ministerio de Defensa una tecnología espacial de "vanguardia" y carácter dual (civil y militar).

"Entre las principales funcionalidades del sistema destacan el cálculo y propagación orbital, la generación y mantenimiento de un catálogo de objetos espaciales, la predicción de reentradas atmosféricas, la planificación de campañas de observación, el cálculo de sobrevuelos, el análisis de degradación de señales GNSS (sistema global de navegación por satélite, por sus siglas en inglés) y el procesado de datos de meteorología espacial", ha detallado GMV.