España y Senegal acuerdan prestarse apoyo militar en la gestión de catástrofes y colaborar en materia de ciberseguridad

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

España y Senegal han renovado este viernes el acuerdo de colaboración que mantienen en materia de defensa, que incorpora nuevas áreas de colaboración como el apoyo militar en la gestión de catástrofes y la ciberseguridad, entre otras.

Así lo han firmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo senegalés, el general Birame Diop, en la sede del Ministerio español. En concreto, el memorando de entendimiento firmado este viernes sustituye al suscrito en 2011 y servirá para consolidar la "estrecha" relación bilateral entre Madrid y Dakar, y suma la seguridad marítima, el Derecho Internacional humanitario, el papel de las mujeres o las consecuencias del cambio climático.

Durante el encuentro, Robles y Diop han manifestado su deseo de seguir trabajando en el contexto bilateral, de la UE y de África y han abordado otros asuntos de interés común, entre ellos la cooperación en formación militar, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La ministra ha resaltado la prioridad que España concede a Senegal en la asignación de plazas para cursar estudios en los centros militares de formación españoles, y ha valorado el excelente rendimiento de los alumnos senegaleses y su interés por aprender la lengua española. Robles ha subrayado "el papel de Senegal como un socio fiable" con el que España "comparte intereses y valores de las sociedades democráticas".