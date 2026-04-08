Exteriores convoca a la encargada de negocios de Israel para protestar por la retención de un militar español en Líbano

(I-D) El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado este miércoles a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, para protestar por la "injustificable retención" de un 'casco azul' español desplegado en el marco de la misión de la ONU en Líbano (FINUL), según han informado fuentes del departamento presidido por José Manuel Albares.

El Ejército de Israel detuvo este martes a un 'casco azul' de nacionalidad española desplegado en Líbano pero lo liberó "en menos de una hora", tras trasladar España su "más enérgica protesta" tanto a Naciones Unidas como al Estado hebreo, tal y como ha desvelado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La FINUL denunció la detención por parte del Ejército israelí tras bloquear un convoy logístico el martes, aunque no detalló la nacionalidad del 'casco azul' retenido. Ya este miércoles, Robles ha proporcionado los detalles sobre "el incidente" en declaraciones a los medios en una visita a la Embajada de Líbano.

La ministra ha explicado que soldados españoles integraban un convoy logístico que pretendía llevar alimentos y otros recursos al contingente indonesio, pero fueron detenidos por una patrulla israelí y uno de los miembros español de la FINUL fue detenido "durante un período de tiempo", que la propia misión ubicó en "menos de una hora".

"Inmediatamente, España trasladó la protesta más enérgica tanto a la ONU como al Gobierno de Israel", tras lo que el español "fue puesto en libertad", según la ministra. Robles ha hecho hincapié en que la detención fue una violación del Derecho Internacional "inaceptable".

ESPAÑA PIDE DEPURAR RESPONSABILIDADES

España, que ha pedido que se depuren las responsabilidades pertinentes, tiene "la garantía" de que el responsable "será sancionado", ha agregado la titular de la cartera de Defensa. Robles ha añadido que, de hecho, ese convoy ya había sufrido otro incidente por la mañana. "Se le había impedido seguir marchando", ha precisado.

Robles, que ha insistido en pedir a Israel que cese en sus ataques a la misión, ha recordado la difícil situación de las tropas desplegadas en el marco de la FINUL, frecuentemente bunkerizadas a raíz de los ataques que se intercambian el Ejército de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá. A pesar de ello, la titular de la cartera de Defensa ha reiterado que España no ha planteado a la ONU una eventual retirada o reubicación de su contingente en ese país.

"No, no, en absoluto, todo lo contrario", ha matizado. "La ONU sabe que España siempre va a estar apoyando porque cree firmemente en la paz y en que el papel que se realiza es importante", ha continuado, antes de trasladar el "orgullo" por los desplegados en Líbano.