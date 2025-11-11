El Gobierno destina 315 millones para vehículos lanzapuentes sobre ruedas y 207 millones para comprar diversa munición

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un contrato de más de 315 millones de euros para adquirir vehículos lanzapuentes sobre ruedas para el Ejército de Tierra y más de 207 millones de euros para la compra de munición de diverso tipo.

En concreto, según consta en las referencias del Consejo de Ministros, el contrato para los vehículos lanzapuentes sobre ruedas tiene un valor estimado de 315.702.479,34 euros.

El Gobierno alega que los vehículos resultan "esenciales" para apoyar a las unidades de zapadores, que necesitan estar equipadas con unos medios específicos de franqueamiento para garantizar los apoyos, la movilidad y la protección a las unidades en territorio nacional y en zona de operaciones, así como para permitir el paso de recursos en beneficio de la población. El contrato tiene una vigencia desde su formalización hasta el 30 de noviembre de 2030, sin posibilidad de prórroga.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado un contrato, por valor de 172.624.199,99 euros para la adquisición de granadas de mortero para el Ejército de Tierra.

Se trata de material "indispensable" para la instrucción y adiestramiento y "necesario" para completar la reserva de munición de Fuerza Conjunta y la Reserva del Ejército. El contrato tiene una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga de hasta dos años.

Además, el Gobierno ha autorizado un contrato por un valor estimado de 35.894.670 euros para comprar munición de artillería de campaña de 155 milímetros. Justifica que con la necesidad del Ejército de Tierra de mantener las capacidades de artillería de campaña para ser proyectadas en los diferentes teatros de operaciones donde se requiera.

Para ello, es necesario mantener un nivel de instrucción constante previo a los posibles despliegues, lo que deriva en un consumo anual recurrente de munición en ejercicios y maniobras. El acuerdo marco tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga de dos años.

OTROS CONTRATOS

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 27.276.480 euros para adquirir artículos para el equipo especial para clima frío extremo, un contrato con una duración desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórrogas de hasta dos años.

También, ha autorizado un sistema "dinámico" de adquisición para el suministro de repuestos de automoción necesarios para el mantenimiento de vehículos ligeros, pesados y tácticos del Ejército del Aire y del Espacio, por valor estimado de 18.295.200 euros y una vigencia de dos años, con posibilidad de prórroga de hasta cuatro años.

El objeto del sistema dinámico de adquisición es el suministro de repuestos de automoción, incluido, montaje y reparación de neumáticos, necesarios para el mantenimiento de los vehículos antes mencionados, para todas las unidades, centros y organismos del Ejército del Aire y del Espacio. Se trata de un suministro necesario para garantizar la operatividad de la flota de dichos vehículos.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado el contrato para el Sistema de Vigilancia Acústica, fase 1, por un valor estimado de 20.165.289,25 euros para mejorar las capacidades de obtención de información acústica con medios fijos. Este sistema permite obtener información acústica de interés, destinado a fines de defensa y seguridad nacional. Durará desde su formalización hasta el 30 de noviembre de 2028, sin posibilidad de prórroga.