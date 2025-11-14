El Grupo Edge y Anduril Industries invierten más de 900 millones de euros en Omen, un vehículo aéreo autónomo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Edge, grupo emiratí especializado en tecnología avanzada y defensa, y Anduril Industries, una empresa estadounidense de tecnología de defensa, pondrán en marcha una 'joint venture' con un primer producto llamado Omen, un vehículo aéreo autónomo en el que Edge ha invertido unos 200 millones de dólares (172 millones de euros) y Anduril unos 850 millones de dólares (731 millones de euros).

En concreto, Omen es un vehículo capaz de volar en modo estacionario y en modo crucero, y está concebido para reunir la resistencia, la capacidad de carga y la flexibilidad operativa de sistemas más grandes y sin necesidad de pista de aterrizaje.

Asimismo, los Emiratos Árabes Unidos adquirirán los primeros 50 sistemas Omen, creando una base de producción garantizada que afianzará las nuevas instalaciones y ampliará las cadenas de suministro locales.

El cofundador y presidente ejecutivo de Anduril, Trae Stephens, ha afirmado: "La innovación en materia de defensa no se mide por las ideas, sino por la velocidad a la que esas ideas se traducen en capacidad. Con Edge estamos alineando los medios de producción con la urgencia de la disuasión moderna".

Por su parte, el presidente del Grupo Edge, Faisal Al Bannai, ha subrayado: "Nuestra asociación estratégica con Anduril abre nuevas vías para que Edge aproveche algunos de los sistemas de ingeniería autónoma más avanzados del mundo".