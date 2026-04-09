Heridos cinco 'cascos azules' indonesios en la misión de la ONU en Líbano, dos de ellos críticos

Archivo - Militares desplegados en Lïbano en el marco de la misión de la ONU. - Marwan Naamani/Dpa - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco 'cascos azules' de nacionalidad indonesia desplegados en la misión de la ONU en Líbano (FINUL) resultaron heridos este miércoles en el marco de los ataques de Israel, y dos de ellos permanecen en estado crítico, según ha desvelado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En una entrevista concedida a 'Al Rojo Vivo' en 'La Sexta', recogida por Europa Press, Robles ha lamentado la situación del contingente indonesio desplegado en Líbano porque reciben "muchos ataques" por estar en posiciones "muy avanzadas". En consecuencia, "tienen muy limitadas las posibilidades de movimiento", ha añadido. La ministra ha detallado que uno de los heridos críticos está en muerte cerebral.

Hasta el momento, tres militares indonesios han fallecido en Líbano en el marco de la ofensiva israelí contra ese país, que se ha recrudecido en las últimas horas a pesar del alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán, y el enfrentamiento entre el Ejército hebreo y el partido-milicia chií Hezbolá.