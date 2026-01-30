Lituania compra 12 vehículos lanzapuentes Leguan sobre chasis Leopard a KNDS por 210 millones de euros

KNDS - KNDS

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Lituania ha adjudicado a la compañía franco-alemana KNDS un contrato para adquirir 12 vehículos lanzapuentes tipo Leguan sobre chasis Leopard 2 por un total de 210 millones de euros, según ha indicado la firma en un comunicado este viernes.

En concreto, cada sistema estará equipado con dos puentes Leguan de 14 metros y uno de 26 metros.

Además, contará con un paquete de apoyo logístico integrado (ILS), que incluye formación, herramientas especializadas y piezas de repuesto, garantizando la disponibilidad operativa de los puentes Leguan Leopard 2.

En este sentido, KNS ha informado que el Leguan Leopard 2 ofrece la movilidad del carro de combate principal Leopard 2 y una logística idéntica. Mientras que los puentes de 14 y 26 metros cumplen los requisitos "más exigentes" para una capacidad de carga MLC 80 y ofrecen un mayor potencial de expansión.

Asimismo, el puente se puede desplegar y recoger automáticamente desde la cabina protegida, tanto de día como de noche. Por último, la empresa ha señalado que el sistema Leguan, instalado en diversas plataformas con orugas y ruedas, ya está en uso y ha sido adquirido por 22 ejércitos de todo el mundo.