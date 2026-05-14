Más de 1.000 militares españoles desplegados en el exterior votan por correo en las elecciones andaluzas

Más de 1.000 militares españoles desplegados en el exterior piden el voto por correo para las elecciones andaluzas - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de militares españoles desplegados en operaciones y misiones internacionales o embarcados en buques de la Armada, han ejercido el voto por correo para los comicios andaluces que se celebran este domingo 17 de mayo.

Según ha detallado Defensa en un comunicado, el proceso de voto por correo del personal de las Fuerzas Armadas destinado en el exterior ha finalizado este jueves, una vez entregadas las papeletas, dando por concluida así la totalidad del procedimiento.

En concreto, la Dirección General de Personal (DIGENPER) del Ministerio ha tramitado la documentación electoral de un total de 1.063 militares solicitantes, pertenecientes a distintos contingentes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Estado Mayor de la Defensa y CIFAS; y desplegados en lugares como Eslovaquia, Líbano, Mogadiscio, Letonia, Rumanía o Djibouti.

Dicha documentación electoral fue recogida en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral por parte de las subdelegaciones del departamento que dirige Margarita Robles. Tras ello, fue entregada el pasado 30 de abril a los Ejércitos y la Armada para su traslado a las diferentes zonas de operaciones y buques donde se encuentran desplegados los militares solicitantes del voto.

Una vez emitidos los votos, fueron desplazados de regreso a España para su entrega, por parte de DIGENPER, en el plazo establecido en la Oficina Central de Correos, el cual fue ampliado por la situación de excepcionalidad debido a la gran dispersión de las unidades en el exterior y de los buques de la Armada.

"Este proceso tiene por objeto garantizar el derecho de sufragio activo, recogido en el artículo 23.1 de la Constitución Española, y se realiza de acuerdo con el procedimiento que habilita el artículo 74 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General", ha indicado Defensa.

