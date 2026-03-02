Militares denuncian el "grave abandono" de Defensa a los soldados y marineros al "congelar" las ayudas sociales

Archivo - Imagen de archico de una concentración convocada por la Unión de Militares de Tropa (UMT) frente al Ministerio de Defensa - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Militares de Tropa (UMT) denuncia que la escala de Tropa y Marinería sufre una "grave situación de abandono institucional y social" por parte del Ministerio de Defensa al mantener "estancado" el presupuesto para las ayudas sociales de las Fuerzas Armadas.

"El Ministerio de Defensa olvida sistemáticamente actualizar las partidas sociales internas, obligando a sus militares a subsistir con un sistema de ayudas escuálido, congelado desde hace años y sometido a constantes recortes por falta de fondos", afirma en un comunicado.

La UMT señala que el Departamento que dirige Margarita Robles ha publicado la Resolución de Ayudas Comunes de Acción Social para 2026, "manteniendo inamovible" el límite de acceso a estas en 9.800 euros per cápita. "Esta cifra es una clonación exacta de los límites exigidos para las mismas ayudas en 2023, 2024 y 2025, ignorando por completo la brutal pérdida de poder adquisitivo sufrida por los militares en los últimos cuatro años", argumenta.

Además, la UMT afirma que la aprobación del Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa "traería aparejadas partidas para la mejora de las condiciones de vida y retributivas de los militares". Sin embargo, "no ha llegado ni un solo euro a la Acción Social de los cuarteles, cuyo presupuesto total para toda España sigue congelado en unos exiguos 1.930.870 euros".

A este inmovilismo presupuestario se suma, según la UMT, "una trampa burocrática letal para la Escala de Tropa y Marinería", ya que la "paupérrima subida salarial" de los últimos años para los empleados públicos "ni tan siquiera ha logrado igualar el IPC acumulado".

"Sin embargo, al mantenerse congelados los límites de percepción de las ayudas en los citados 9.800 euros, este ligero incremento en las nóminas se vuelve en contra de los militares", asegura la UMT, que señala al Ministerio de Defensa por generar un "falso enriquecimiento sobre el papel que empuja irremediablemente a muchos soldados y marineros por encima del límite permitido".

"El resultado es que el personal con las retribuciones más bajas de la Función Pública se queda directamente fuera de estas ayudas de estudio y promoción interna", añade. Por todo ello, la UMT va a presentar una propuesta para que el Ministerio "recule, actualice los límites económicos adaptándolos a la realidad actual y dote a estas ayudas de un presupuesto verdaderamente digno".