El número de mujeres en misiones de paz de la ONU cae: un 26% de tropa y un 43% de expertas menos en 2026

Archivo - Militares de la FINUL en el sur de Líbano (archivo). - FINUL - Archivo

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El número de mujeres que sirven en misiones de paz de Naciones Unidas, ya sea como tropa o como expertas militares u oficiales de Estado Mayor, ha disminuido en 2026: un 26% menos en el caso de las primeras y un 43% en el ámbito de las segundas.

Así lo concluyen datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), hechos públicos con motivo del 26º aniversario de la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad este sábado, y que muestran el lento progreso hacia el aumento de la representación de las mujeres en las operaciones multilaterales de paz.

La Estrategia de Paridad de Género Uniformada de la ONU de 2018 estableció la meta de alcanzar el 15% de mujeres entre las tropas en las operaciones de paz de la ONU y el 25% de mujeres entre los expertos militares y oficiales de estado mayor para 2028. A pesar de los compromisos asumidos por los Estados, la meta no se cumple e incluso el número de mujeres baja.

Entre las tropas, la proporción de mujeres en operaciones de paz se mantuvo en el 8%, sin cambios respecto a 2025. En cuanto a la proporción de mujeres entre los expertos militares y oficiales de estado mayor ha bajado por segundo año consecutivo: un 21% en 2026, 2,7 puntos porcentuales menos que en 2025.

A pesar de que la proporción de mujeres que sirven como tropa en las operaciones de paz de la ONU no ha cambiado en 2026, el número ha disminuido en un 26%, 1.098 efectivos menos. SIPRI destaca que se trata de la mayor caída interanual de la última década.

Además, el número de mujeres entre los expertos militares y oficiales de estado mayor también ha registrado la mayor disminución anual durante el mismo período, según los datos recopilados por SIPRI: un 43%, 272 efectivos menos.

El estudio de SIPRI, elaborado por los investigadores Claudia Pfeifer y Lucas Wiktorsson, concluye que las reducciones "reflejan en gran medida los recortes generales de personal derivados de las dificultades financieras de la ONU".

LAS OPERACIONES CON MÁS MUJERES

La misión con el número de mujeres más alto es la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en República Centroafricana (MINUSCA), con 997.

Le siguen la Misión de Asistencia en Sudán del Sur (UNMISS), con 741; la Misión de Organización en República Democrática del Congo (MONUSCO), con 666; la Fuerza Provisional para Líbano (UNIFIL), con 573; y cierra el 'top 5' la Fuerza Provisional de Seguridad para Abyie (UNISFA), una territorio entre Sudán y Sudán del Sur, que cuenta con 250 mujeres.

Por otro lado, los países que más mujeres aportan a las misiones de la ONU son Nepal (327); Ghana (287); Ruanda (286); Bangladesh (273); Zambia (153); India (125); Pakistán (125); Indonesia (112); Etiopía (108) y Tanzania (106). Excepto Sudáfrica, que sale del 'top 10', e India, que se ha unido a la lista en 2026, los principales contribuyentes por número de mujeres se ha mantenido igual que en 2025.

SIPRI resume que el progreso sostenido del número de mujeres en misiones ONU depende "en parte" de los sistemas nacionales de reclutamiento y de la nominación de mujeres para su despliegue, especialmente para puestos de alto nivel. En este sentido, avisa de que la escasez de personal nacional y las bajas tasas de nominación de mujeres siguen siendo "obstáculos".

Además, en algunos casos, el aumento de la representación femenina se concentra en unos pocos países contribuyentes, lo que la hace "vulnerable" a reducciones en sus aportaciones.

NO SÓLO UN COMPROMISO, SINO UNA RESPONSABILIDAD

Precisamente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, participó el lunes en el encuentro 'Del compromiso a la implementación: impulsar la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad a través de instituciones de defensa', organizado por ONU Mujeres y el Ministerio de Defensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, desde donde abogó por alcanzar un objetivo mínimo del 5% de representación femenina en las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales de todos los países.

Recordó la Resolución 1325 y avisó de que "no puede ser un compromiso" a "recordar", sino "una responsabilidad" que "ejercer". "Es necesario traducir nuestros compromisos en medidas concretas", subrayó.