La operación 'Atalanta' monitoriza dos embarcaciones atacadas por piratas en Somalia

El petrolero 'Honour 25', pirateado en las costas de Somalia. - OPERACIÓN 'ATALANTA'

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La operación 'Atalanta', liderada por España, supervisa la situación de dos embarcaciones atacadas por piratas en la costa norte de Somalia: el barco 'Honour 25' y el mercante 'Sward'. Además, la misión investiga el secuestro de una embarcación de vela que podría estar relacionado con el ataque al 'Sward'.

En un comunicado, 'Atalanta' ha informado de que tuvo información sobre el ataque contra el 'Honour 25', un petrolero que navega bajo bandera palauana, hace una semana, cuando se encontraba en aguas territoriales somalíes y a 28 millas náuticas de otro barco pirateado y ya liberado, el 'Alkhary 2'.

Los medios de la misión europea alcanzaron el petrolero y recabaron información sobre la situación a bordo y 'Atalanta' permanece en las proximidades del buque. La embarcación no supone amenaza para los demás buques que navegan por la zona, precisan.

En referencia al 'Sward', que navega bajo bandera de San Cristóbal y Nieves, 'Atalanta' ha confirmado que fue pirateado en la zona de Dhinowda, en la costa norte de Somalia, el domingo.

La misión se encuentra en contacto directo y con las fuerzas somalíes, intercambiando información relevante para zanjar ambos episodios de piratería.

'Atalanta' fue puesta en marcha por la UE en 2008 para disuadir y actuar ante la oleada de ataques piratas contra buques europeos frente a las costas de Somalia. En la actualidad está liderada por España, que tiene desplegada en la zona una fragata como parte de la Fuerza Naval Europea.