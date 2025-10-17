El PP busca forzar al Gobierno desde el Senado a liberar suelo militar en Melilla para destinarlo a vivienda

Archivo - Vista aérea de la costa de Melilla. - CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Defensa del Senado debatirá el próximo jueves una iniciativa del PP en la que insta al Gobierno a la cesión "gratuita" de suelo militar en la Ciudad Autónoma de Melilla para así destinarlo la construcción de vivienda, para servicios públicos o equipamientos sociales, siguiendo el modelo suscrito en Ceuta.

La moción, una iniciativa no vinculante recogida por Europa Press, reclama al Ejecutivo de Sánchez la cesión del Cuartel General Fernando Primo de Rivera (Regimiento de Alcántara) a Melilla y que apruebe la desafectación de uso militar del terreno.

En la exposición de motivos, los 'populares' han criticado que Melilla está recibiendo "un tratamiento desigual" en comparación con Ceuta, recordando que el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ya ha demandado al Ministerio de Defensa la liberación del antiguo cuartel sin recibir respuesta.

Así, el PP ha exigido "finalizar el agravio comparativo" entre Ceuta y Melilla en materia de terrenos de titularidad del Ministerio de Defensa para garantizar "una actuación equitativa y coordenada entre ambas ciudades".

También han reclamado la negociación con el Gobierno de un convenio específico de cesión patrimonial conforme al modelo suscrito con Ceuta en 2025 que implique la liberación de 14 hectáreas de suelo militar y que lo haga "con su respectivo calendario de ejecución, garantías jurídicas y mecanismos de seguimiento" de su evolución.

Por último, el PP ha requerido la creación de una "comisión mixta de seguimiento" entre el Ministerio de Defensa y la ciudad de Melilla, con representación partidaria para "supervisar la ejecución del convenio" y como una forma de "garantizar la transparencia durante el proceso".