El PP se pregunta "qué pinta" España desplegada en la misión de la ONU en Líbano y denuncia que "no se está cumpliendo"

Archivo - El diputado del PP Agustín Conde interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 15 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en la Comisión de Defensa del Congreso, Agustín Conde, ha puesto en duda la participación de España en la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL), cuyo mandato "no se está cumpliendo". "Algún día se plantearía a alguien qué pintamos en Líbano", ha dicho.

Así lo ha hecho durante la exposición de una iniciativa impulsada por su grupo para expresar su apoyo a la misión y pedir al Gobierno que garantice la seguridad de los 'cascos azules' españoles desplegados en ese país, que ha salido adelante con el voto favorable de PP, PSOE, Vox, Sumar, PNV, Junts y UPN y con la abstención de ERC y Bildu.

En concreto, durante su intervención, Conde ha afirmado que el mandato de la FINUL, en la que España participa desde hace dos décadas, "no está cumpliendo" su cometido de "permitir que las Fuerzas Armadas libanesas se desplieguen en el sur del país, facilitar el retorno de los desplazados de la zona, desarmar a Hezbolá e impedir que Israel ataque constantemente a Líbano y posiciones de la ONU".

Además, ha lamentado la muerte de militares españoles durante su despliegue en Líbano --16 desde 2006-- y ha puesto el foco en sucesos recientes, como la muerte de un militar francés este fin de semana y la violenta detención de un 'casco azul' español por parte de Israel.

Precisamente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, protagonizó la polémica por minimizar la retención del soldado español, que se extendió durante aproximadamente una hora. Dijo que ella había estado en controles de tráfico que la habían tenido "bastante más tiempo retenida". Conde ha soslayado las palabras de su compañera de filas.

Así, Conde ha indicado que "algún día se plantearía a alguien qué pintamos en Líbano", pero "mientras tanto" y "mientras España mantenga el despliegue", ha defendido apoyar a los 'cascos azules' españoles y reclamar al Ejecutivo que les dote de todos los medios necesarios para proteger su integridad física".

El PP ha admitido la inclusión de enmiendas a la proposición no de ley propuestas por el PSOE, aunque ha afeado que algunos puntos "desvirtúan" el espíritu de la iniciativa original.

En cualquier caso, el texto, recogido por Europa Press, añade que el Congreso "manifiesta su convencimiento de que la solución diplomática es la única vía para resolver el conflicto, de conformodidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU" y condena "con total firmeza" todas las agresiones y coacciones sufridas por el personal de la FINUL. Además, reclama al Gobierno continuar trabajando para hacer permanente el alto el fuego temporal acordado entre Líbano e Israel.

EL PSOE CELEBRA QUE EL PP "RECTIFIQUE"

Durante el debate de la iniciativa, la diputada socialista Obdulia Taboadela sí ha hecho mención a las declaraciones de Muñoz, y ha celebrado que el PP "rectifique" y acuda "a apoyar sin fisuras" al contingente español desplegado en Líbano.

En esta línea, cree que las modificaciones al texto aportan "una posición de Estado" a la proposición no de ley y ha querido reiterar el apoyo, el orgullo y la "defensa a ultranza" del PSOE a la participación española en Líbano, haciendo hincapié en que se trata de una misión de paz.

También el portavoz de Sumar en la Comisión de Defensa, Txema Guijarro, ha afeado el "intento de frivolizar" con la detención de un soldado español de Muñoz, y se ha preguntado si el motivo es que el Gobierno de Pedro Sánchez es progresista o que cuando Israel "es el agresor hay que tener este tipo de salvaguardas".

"Iba a felicitarme porque el PP, por fin, se digna a reconocer a la FINUL pero después de esta relativización, donde poco más o menos que Conde ha dicho que es una labor inútil, me quedo patidifuso", ha agregado el portavoz. Asimismo, Guijarro ha aplaudido la labor de FINUL y ha asegurado que, si no existiera, "los destrozos de la guerra serían mayores". "Tiene una utilidad clara que el PP no ve", ha rematado.

EL PP NO CONCRETA, SEGÚN VOX

Por otro lado, el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa, el general Alberto Asarta, ha afeado al PP que su iniciativa "no concreta qué recursos serían necesarios" para garantizar que los españoles desplegados en Líbano cumplan su misión "con eficacia y seguridad".

En esta línea, ha afirmado que, bajo su experiencia personal, las misiones de España en el exterior "siempre han estado bien entrenadas, equipadas y en condiciones de vida adecuadas, cumpliendo con excelencia sus cometidos, con independencia del Gobierno de turno". También en su condición de exlíder de la FINUL --fue el jefe de la misión entre 2010 y 2012-- ha corregido a Conde: la misión no tiene el mandato de acabar con el partido-milicia chií Hezbolá.

Asarta ha aprovechado para pedir que la presencia de España en FINUL se debata en las Cortes y ha recordado que Vox ya advirtió en octubre de 2024 que si la misión no se estaba cumpliendo España asumía "riesgos innecesarios", y "los hechos lo confirman".

El portavoz de UPN en la Comisión de Defensa, Alberto Catalán, ha tomado la palabra para loar la "brillante labor" que las Fuerzas Armadas llevan a cabo en el exterior.