El PP y Vox se unen en el Congreso para rechazar una investigación sobre abusos y malos tratos en la 'mili'

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Congreso, con los votos de PP, Vox y UPN y la abstención del PSOE, ha rechazado este lunes instar al Gobierno a que investigue "exhaustivamente y de forma independiente" a escala nacional abusos y malos tratos supuestamente sufridos por jóvenes en las décadas de 1980 y 1990, durante el servicio militar obligatorio.

La proposición no de ley, impulsada por Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG, citaba "numerosos testigos" que en los últimos meses han relatado "situaciones sistemáticas de vejaciones, maltratos, acosos y agresiones físicas y psicológicas" sufridas por los reclutas en los cuarteles.

También hablaban de "numerosas muertes" producidas en "circunstancias no suficientemente aclaradas" y mencionaban más de 300 suicidios documentados en las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001 --fecha de finalización de la 'mili'--, según datos oficiales del Ministerio de Defensa.

Las formaciones señalaban que estos hechos "no responden a episodios aislados, sino a una dinámica estructural de impunidad y negligencia institucional con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus entornos".

Por todo ello, amparándose en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, pide que esa institución inicie actuaciones de oficio para esclarecer lo ocurrido en la 'mili' durante las décadas de 1980 y 1990. Creen "necesario" activar formalmente este mecanismo para "contribuir al esclarecimiento de los hechos, al reconocimiento de las víctimas y al impulso de medidas de reparación, promoviendo que el alcance estatal de la cuestión sea asumido por los órganos competentes".

Durante el debate, el portavoz de ERC en la Comisión de Defensa, Francesc Marc Álvaro Vidal ha contado la historia del cabo de teletipos de la Armada Juan Murcia Soriano, que se suicidó en 1987 mientras realizaba el servicio militar obligatorio, y ha afirmado que su caso no es único.

Además, ha negado que a los firmantes les mueva un intento para "desprestigiar" al Ejército y ha defendido que buscan "el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la necesidad de saber lo que ha pasado y conocer por qué determinados hechos se produjeron dentro de una institución del Estado con total impunidad".

En la misma línea se ha expresado el portavoz del PNV en la Comisión de Defensa, Mikel Legarda, que ha afirmado que "todos conocen casos como el relatado" por Álvaro Vidal y ha apuntado a la falta de investigaciones exhaustivas sobre esa "problemática". Por ello, ha defendido como "prudente y oportuno" que el Defensor del Pueblo intervenga.

El diputado de Junts Josep Pagès ha aprovechado su intervención para arremeter contra el PSOE, "habitual colaborador, en algunos casos con entusiasmo, en el encubrimiento del franquismo" y ha afeado que los socialistas votaran en contra de crear en el Congreso una comisión de investigación para esclarecer los abusos en la 'mili'. "Se aliaron ni más ni menos" que "con el PP y Vox", ha recriminado.

De su lado, el vicepresidente segundo de la Comisión de Defensa, el miembro de Sumar Félix Alonso Cantorné, ha citado datos que cifran en 1.900 los fallecidos durante la 'mili', pero ha llamado la atención sobre suicidios que se pudieran haber producido una vez los reclutas abandonaran los cuarteles y ha arremetido contra el Ministerio de Defensa por, a su juicio, "mirar hacia otro lado".

La portavoz adjunta del PSOE en la Comisión de Defensa, Caridad Rives, ha trasladado el apoyo socialista a la iniciativa, pero ha pedido delegar la investigación únicamente en el Defensor del Pueblo, alegando que reforzaría la "imparcialidad" del trabajo, como ha ocurrido con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia.

Los socialistas han presentado una enmienda en ese sentido, que proponía suprimir el resto de puntos de la iniciativa, y al no ser aceptada se han inclinado por la abstención.

EROSIONAR EL PRESTIGIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Durante el debate, el diputado del PP Carlos Alberto Sánchez ha arremetido contra el texto, que ha calificado de "ataque político" contra las Fuerzas Armadas y "una calumnia que busca desprestigiar" a la institución. En esta línea, ha asegurado que "la narrativa de la vejación sistemática es falsa y exagerada" y la proposición no de ley le ha parecido "francamente ofensiva".

"Decir que el servicio militar obligatorio fue un común campo de concentración donde se abusaba sistemáticamente de miles de jóvenes es una distorsión histórica muy grave", ha ahondado, lamentando el intento de "convertir" la 'mili' "en una caricatura de tortura sistemática".

Sobre los datos citados en el texto, el diputado 'popular' ha asegurado que "existen", pero ha dicho que "están sacados de contexto" y, en consecuencia, resultan "engañosos". Los 1.900 fallecimientos "incluyen accidentes 'in itinere', accidentes en maniobra, entrenamientos con armas y vehículos y enfermedades", ha explicado.

"Mezclar armas y tragedias personales, problemas de salud mental previos y accidentes con una supuesta política de maltrato sistemático no busca la verdad: es fabricar un relato victimista", ha rematado.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa, el general Alberto Asarta, que ha asegurado que la iniciativa no es "un ejercicio sincero de búsqueda de la verdad" sino "un relato político sesgado para intentar erosionar el prestigio" de las Fuerzas Armadas.

Si bien ha reconocido que pudieran existir casos aislados, que Vox condena, ha lamentado la intención de "convertir episodios concretos, muchos de ellos ya investigados en su momento, en una causa general".

Y, como Sánchez, ha señalado la "hipocresía" de los firmantes, que "no han condenado con la misma contundencia a quienes asesinaron a militares, guardias civiles y servidores públicos" y siguen sin exigir el esclarecimiento de más de 300 asesinatos de la banda terrorista ETA. "La memoria no puede ser selectiva", ha rematado.