El Rey inaugura una exhibición sobre la base aérea del Ejército del Aire del futuro: conectada, sostenible e inteligente

El Rey Felipe VI asiste a las jornadas de demostración tecnológica de la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente (BACSI), en la Base Aérea de Los Llanos, a 18 de marzo de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España).

El Rey Felipe VI asiste a las jornadas de demostración tecnológica de la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente (BACSI), en la Base Aérea de Los Llanos, a 18 de marzo de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

ALBACETE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha inaugurado este miércoles en Los Llanos (Albacete) las Jornadas de Demostración Tecnológica BACSI (Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente) del Ejército del Aire y del Espacio, una feria que expone soluciones tecnológicas emergentes para que las Fuerzas Armadas las usen en operaciones militares y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante catástrofes humanitarias, como redes 5G o capacidades antidron.

Las Jornadas BACSI 2026, que se extienden hasta este jueves, constituyen el evento central del proyecto de la base aérea del futuro, según destaca el Ejército del Aire y del Espacio, que matiza que no se trata de una feria comercial o de presentaciones teóricas, sino que se ha concebido como un entorno demostrativo realista y práctico. Además, están diseñadas para fomentar la interacción directa entre autoridades, empresas, universidades y los propios militares.

El evento se articula en tres ejes: casos de uso tecnológicos --con demostraciones en vivo y en entorno real, desarrolladas previamente de forma conjunta entre la industria y las unidades militares--; zonas de exposición --áreas dedicadas a empresas, universidades e instituciones previamente acreditadas para mostrar sus capacidades--; y un ciclo de conferencias -que incluye sesiones académicas centradas en la transferencia de conocimiento de innovación aplicada al sector aeroespacial, entre el entorno universitario, industrial y de la defensa--.

Hasta este jueves, podrán conocerse de primera mano tecnologías de conectividad avanzada, como redes 5G, satélite o wifi; uso de combustibles de aviación y tecnologías de hidrógeno aplicadas a la operación aérea; neurotecnología; seguridad y ciberdefensa, tecnologías de ciberseguridad aeroespacial y sistemas para neutralizar amenazas de drones; digitalización, automatización de procesos y mantenimiento predictivo de aeronaves; mantenimiento e impresión de repuestos in situ bajo gestión ambiental e infraestructuras inteligentes para optimizar las bases aéreas.

Entre los expositores, destacan Airbus, Grupo Oesía, Accenture, ISDEFE, Telefónica, Indra, Amper o GMV, además de pequeñas y medianas empresas del sector. Felipe VI, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y otras autoridades, ha efectuado un recorrido por todos los stands.

Las jornadas albergan diferentes demostraciones y casos de innovación tecnológica aplicada a la defensa y la aeronáutica, así como un centenar de expositores de empresas, universidades e instituciones.

El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general del Aire Francisco Braco Carbó, se ha referido al proyecto BACSI, y ha destacado que la institución lleva desarrollando el proyecto siete años.

El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general del Aire Francisco Braco Carbó, se ha referido al proyecto BACSI, y ha destacado que la institución lleva desarrollando el proyecto siete años. "El objetivo es hacer nuestras bases aéreas más operativas, seguras y eficientes", ha resumido. El JEMA ha comparado la base del futuro con un portaviones: "Tenemos una pista, un centro de mando y control, talleres, almacenes y un sistema de defensa, esas son nuestras bases, y además las queremos hacer más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente".

Precisamente en el marco de la feria, Airbus y Telefónica han firmado un acuerdo para integrar 5G en helicópteros.

JORNADAS BACSI, "MOTOR DE INNOVACIÓN"

Braco ha reseñado que BACSI es un "motor de innovación para la industria nacional que va mucho más allá de la defensa", gracias a ser un punto de conexión de distintas tecnologías punteras. "Son un espacio de colaboración público privada que aprovecha el conocimiento de nuestras universidades y el potencial de las empresas españolas" con el objetivo principal de "hacer nuestras bases más operativas, eficientes y seguras", tratando áreas como la digitalización, la IA, la eficiencia energética o la conectividad.

Este miércoles, además, ha tenido lugar una reunión de la Agencia Europea de Defensa con expertos sobre la impresión 3D en el entorno militar y un encuentro del foro de autoridades militares de la aeronavegabilidad europea en situaciones de crisis

El director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa (AED), André Denk, ha visto las jornadas como un ejemplo que "demuestra el fuerte compromiso de España con la defensa europea y la innovación tecnológica" y ha agradecido a la ministra Margarita Robles, que también ha participado en la inauguración, por ser uno de los países que más han apoyado a la AED.

Denk ha concluido el discurso inaugural describiendo el nuevo escenario de seguridad europeo, que se enfrenta en sus fronteras "a desafíos mayores y menos previsibles", citando como ejemplo la presión rusa sobre Ucrania.

"Europa debe estar preparada para actuar y defenderse y ninguna nación puede hacerlo por sí misma. La colaboración no es una opción, es una necesidad" ha asegurado el director de la AED, quien ha pedido a todos los países europeos realizar un ejercicio de "responsabilidad compartida".