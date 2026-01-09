Robles asistirá el jueves al Congreso para explicar los gastos reservados de su ministerio

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el jueves 15 de enero en la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, la conocida como comisión de Secretos Oficiales del Congreso, para dar cuenta de los gastos reservados de su departamento y de la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán de Ripoll, cerebro de los atentados de 2017.

Robles acudió a la comisión a principios de diciembre, pero no pudo concluir con los temas del orden del día por falta de tiempo. La sesión, que se desarrolló a puerta cerrada, comenzó a las 13.00 horas y finalizó poco antes de las 15.00 porque los diputados debían asistir a la sesión plenaria.

Fuentes presentes en la comisión explicaron al término de la comparecencia de la ministra que intervinieron los representantes del BNG, PNV, Bildu, Junts y ERC, y se quedaron sin poder preguntar a Robles Sumar, Vox, el PP y el PSOE, que quedaron emplazados para una nueva sesión en enero.

A PETICIÓN DE ERC Y EL PP

Fue ERC la que, hace ya casi un año, pidió la presencia de Robles en este órgano para dar cuenta de las informaciones aparecidas a tenor de la desclasificación de los documentos que acreditan que el CNI tuvo contacto con el fallecido imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty.

El Congreso tiene abierta una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Es una de las dos comisiones, junto con la de llamada 'Operación Cataluña', creadas al inicio de legislatura en virtud del acuerdo que el PSOE alcanzó con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara.

La última vez que recibió comparecientes esta comisión fue el pasado mes de junio y, a la vuelta del verano sólo se reunió en una ocasión, a puerta cerrada, para tramitar nuevas peticiones de Junts y reiterar las relativas a desclasificaciones que seguían pendientes y reclamar otras nuevas.

Por otra parte, Robles dio cuenta del uso de los fondos reservados asignados al Ministerio de Defensa a petición del PP, que pidió su comparecencia para tal fin el pasado mes de octubre. Un mes después la propia ministra solicitó acudir a la Cámara para hacer lo propio.

Robles, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, han acudido a la comisión de Secretos Oficiales entre octubre y diciembre, cuando el Gobierno acumulaba ya tres años sin informar a la Cámara del uso de los fondos reservados.