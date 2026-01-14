Robles condecora a cuatro alcaldes de la dana y a militares de la UME que combatieron los incendios

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado este miércoles a cuatro alcaldes de localidades afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 y cinco miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su labor contra los incendios forestales del verano en un acto celebrado en el Cuartel General del Ejército de Tierra.

En concreto, José Francisco Cabanes, Montserrat Cervera, María Miriam Lava y Sergio Marín, alcaldes de Sedaví (Valencia), Loriguilla (Valencia), Mira (Cuenca) y Letur (Albacete), respectivamente, han recibido la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco por desempeñar un papel "destacado" en el apoyo al Ejército de Tierra durante las labores para paliar los efectos de la tragedia, facilitando la coordinación entre los efectivos militares y los servicios municipales.

Además, los cabos Esteban Sáez y Daniel Gómez y los soldados Raúl Villalba y Nuria Rodríguez, destinados en el Primer Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, han sido condecorados con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco por su lucha contra los incendios forestales. El soldado de Infantería de Marina Jesús Rodríguez, destinado en la misma unidad, ha recibido la Cruz al Mérito Naval con Distintivo Blanco.

Robles, acompañada del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat, y el jefe de la UME, teniente general Francisco Javier Marcos, ha pedido un minuto de silencio "en respeto y homenaje" a las víctimas de la dana y los incendios forestales. A continuación, ha hecho hincapié en que la entrega de conmemoraciones "pone de relieve el vínculo especial entre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos, sobre todo en emergencias".

LOS MILITARES, UNOS ESPAÑOLES MÁS

"Cuando la gente sufre, ahí están nuestros militares para apoyar a los ciudadanos", ha continuado la ministra, que ha remarcado que los ciudadanos saben que los militares son unos españoles más, dispuestos siempre a servir a su país poniendo en riesgo sus vidas". Sobre los alcaldes, ha asegurado que "en momentos difíciles dan moral y apoyo a los ciudadanos". "No hay mayor condecoración que la que llevan en sus corazones", ha rematado.

De su lado, el JEME ha tenido unas palabras para los alcaldes condecorados, remarcando que "gobernar, en esencia, es servir". A los militares les ha reconocido que las Fuerzas Armadas saben que una de sus misiones es "acompañar a la sociedad en los momentos más difíciles". "Nuestra presencia en la dana y los incendios no sólo significó medios o capacidades operativas, sino esperanza, cercanía y apoyo emocional para quienes lo perdieron todo", se ha congratulado.

Por su parte, el teniente general Marcos ha alabado la "determinación, generosidad y compromiso" de los miembros de la UME reconocidos por el Ministerio de Defensa. "Actuasteis con la serenidad que nace del sentimiento del deber y la extraordinaria preparación, pero esa serenidad solo pudo sostenerse gracias a la vocación de servicio a España y los ciudadanos", ha agregado. "Una nación se sostiene cuando algunos están dispuestos a ponerse en primera línea por todos los demás", ha rematado.