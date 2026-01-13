Robles desea buena travesía al buque 'Juan Sebastián Elcano', embajada flotante de España

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una videollamada con el 'Juan Sebastián Elcano'. - RUBÉN SOMONTE / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha deseado este martes buena travesía al buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', ha remarcado la importancia de la misión como embajada flotante de España y ha recordado a la dotación la importancia de la formación que van a recibir durante los próximos siete meses.

El bergantín-goleta, en el que hace un año estuvo embarcada la Princesa Leonor como guardamarina, zarpó el sábado desde el muelle de Cádiz con 73 guardiamarinas y 180 miembros de la dotación a bordo. Hasta finales de julio está previsto que efectúen 152 días de mar y 50 de puerto.

En esta ocasión, los puertos elegidos son el de Santa Cruz de Tenerife, Puerto España (Trinidad y Tobago), San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica) y Curazao, además de Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York en Estados Unidos.

Durante una videollamada con la ministra, el comandante del buque, el capitán de navío José María de la Puente, ha explicado que los guardiamarinas se encuentran estos días en la fase de adaptación, y ha destacado que están muy ilusionados y con muchas ganas de aprender. "La escuela naval es dura y la travesía en 'Elcano' también lo es, aunque es una experiencia única", ha dicho, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

NAVEGACIÓN, ASTRONOMÍA Y METEOROLOGÍA

Los guardiamarinas del Cuerpo General y de Infantería de Marina realizan a bordo parte de su plan de estudios del tercer año de carrera, cursando, entre otras, las asignaturas de navegación, astronomía, meteorología y maniobra, y compaginando la formación naval con la militar, marinera y humana.

Asimismo, el 'Elcano' tiene entre sus misiones apoyar la acción exterior del Estado, visibilizar las relaciones de España con los países que visita y dinamizar a la comunidad española en uno de los puertos donde hace escala.